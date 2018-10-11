Как выглядят самые необычные лифты (фото)
Скуке здесь не место.
Скуке здесь не место.
Даже самый обычный лифт можно превратить из невзрачной будки в необыкновенное место, если на помощь придут дизайнеры и художники.
Так в лифтах появляются камины, снежные сугробы и «картинные галереи», кнопки вызова превращаются в милых собак, «исчезает» пол, открываются двери в «параллельную реальность» и происходят другие странные, но очень забавные вещи.
В нашей подборке — лифты со всего мира. Они находятся в отелях, банках, офисных центрах и обычных жилых домах.
Читайте также: