Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мне бы не сесть»: видео допроса Мамаева
Как продать автомобиль подороже: шесть простых правил
8 звезд, которые выросли в приемных семьях
Елена Захарова очаровала поклонников снимком без макияжа
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Жена Мамаева высказалась о пьяной драке мужа с чиновниками
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
От Безруковой до Гришаевой: звезды на премьере мелодрамы
Сборная России попробует укрепить свое положение в Лиге наций
Шипулин будет получать губернаторскую стипендию в 3500 рублей
Елена Захарова очаровала поклонников снимком без макияжа
Валерию раскритиковали в сети за «пошлую» фотосессию
Тюремные татуировки: Эксперт по тату о рисунках на теле Мамаева
230 тыс на трусы: Офис узнал о фетише сотрудницы
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Москвичи научились обходиться без воды
Фоторепортажи
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
10:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят самые необычные лифты (фото)

Скуке здесь не место.

Наверх

Даже самый обычный лифт можно превратить из невзрачной будки в необыкновенное место, если на помощь придут дизайнеры и художники.

Так в лифтах появляются камины, снежные сугробы и «картинные галереи», кнопки вызова превращаются в милых собак, «исчезает» пол, открываются двери в «параллельную реальность» и происходят другие странные, но очень забавные вещи.

В нашей подборке — лифты со всего мира. Они находятся в отелях, банках, офисных центрах и обычных жилых домах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Девушка вышла замуж без жениха
Молодожены отмечали свой медовый месяц и случайно купили отель
На Кокорина и Мамаева завели еще одно уголовное дело
Рамзан Кадыров осудил выходку чеченца в московском автобусе
Фондовые индексы США рухнули в среду
Граждане перестают надеяться на государство
Всемирный сбой интернета ожидают 11 октября
Александр Кокорин задержан после допроса в полиции
В Турции за ночь исчез 300-летний мост
Спорт
Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше? Известный юрист по уголовным делам рассказал о том, что в ближайшее время ожидает футболистов
Hi-Tech
Официально: Honor 8X в России. Огромный экран и доступная цена Уровень флагманов прошлого года теперь дешевле 20 тысяч рублей?
Авто
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия На международной конференции Advertising Week всемирно известный представитель шинного бренда Michelin — Бибендум или «Мистер Мишлен» — признан «Иконой тысячелетия»
Кино
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой Никита Пресняков стал участником программы «Секрет на миллион»
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Горячие темы на «Детях»
Kuznetsova Maria Конкурс рассказов. Почитаем, проголосуем 728
Рита Папа или дедушка ? 519
Ваше Величество Светская жизнь - 9 515
hot pepper А не рано ли? 202
Леди
5 советов от Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь