Разработчики ПО стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России

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Также в тройку лидеров рейтинга вошли такие профессии, как специалист сферы консалтинга — 127 тыс. рублей, администратор баз данных — 123 тыс. рублей. Работники в области исследований и разработок зарабатывают в среднем 122 тыс. рублей в месяц, в области девелопмента — 112 тыс. рублей, продаж — 99 тыс. рублей, примерно столько же получают бизнес-аналитики. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых специалистов финансисты, дизайнеры и работники IT консалтинга со средним заработком 95 тыс. рублей.

«Один из главных выводов исследования — динамика заработных плат демонстрирует положительный тренд, при этом темпы в регионах опережают столичные», — отмечается в исследовании.

В регионах разработчики ПО, по данным компании, зарабатывают в среднем 85 тыс. рублей, также возглавляя рейтинг. Специалисты в области продаж — 79 тыс. рублей, проектирования — 70 тыс. рублей. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых сфер в регионах работники области девелопмента с среднемесячным заработком 42 тыс. рублей.