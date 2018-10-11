Открыта самая длинная авиалиния
Авиакомпания Singapore Airlines сегодня открывает регулярное авиасообщение по линии
Авиакомпания Singapore Airlines сегодня открывает регулярное авиасообщение по линии
Выполнять рейсы будут самолеты Airbus A350−900ULR, сконфигурированные для перевозки 161 пассажира — 67 в
Скрасить время путешествия помогут примерно 1200 часов аудиовизуальных записей, находящихся в распоряжении путешественников.
Двухмоторный Airbus оснащен модернизированными двигателями, которые потребляют на четверть меньше горючего. За счет этого машина может находиться в воздухе до 20 часов. Иными словами, даже при нештатных условиях полета у пилотов остается
Предыдущий мировой рекорд принадлежал линии
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