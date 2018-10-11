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14:43 (мск), источник: Популярная механика

Открыта самая длинная авиалиния

Авиакомпания Singapore Airlines сегодня открывает регулярное авиасообщение по линии Сингапур-Нью-Йорк. Самолет будет находиться в воздухе 18 часов 45 минут. Это самая длинная коммерческая линия в мире на данный момент.

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Источник: Reuters

Выполнять рейсы будут самолеты Airbus A350−900ULR, сконфигурированные для перевозки 161 пассажира — 67 в бизнес-классе и 94 — в экономе. Кроме них на борту будут находится двое пилотов и 13 стюардов. Им придется вместе преодолеть 16700 километров — немножко меньше половины экватора.

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Скрасить время путешествия помогут примерно 1200 часов аудиовизуальных записей, находящихся в распоряжении путешественников.

Двухмоторный Airbus оснащен модернизированными двигателями, которые потребляют на четверть меньше горючего. За счет этого машина может находиться в воздухе до 20 часов. Иными словами, даже при нештатных условиях полета у пилотов остается какой-то резерв для принятия решений.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал линии Окленд-Доха, перелет по которой продолжается 17 часов 40 минут. Выполняет рейсы компания Qatar Airways Flight.

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