Открыта самая длинная авиалиния

Выполнять рейсы будут самолеты Airbus A350−900ULR, сконфигурированные для перевозки 161 пассажира — 67 в бизнес-классе и 94 — в экономе. Кроме них на борту будут находится двое пилотов и 13 стюардов. Им придется вместе преодолеть 16700 километров — немножко меньше половины экватора.