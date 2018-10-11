В Кыргызстане все меньше ослов. Виноват китайский «эликсир молодости»

Источник: Русская служба Би-би-си

«Раньше почти в каждом хозяйстве были ослы, почти 60−70, а сейчас на все село всего пять-шесть осталось. Хозяева их привязывают в глубине сараев, чтобы не украли», — говорит Анарбай Кадыров из села Ак-Терек на северо-востоке Кыргызстана.

В 2012 году, по данным правительства, в стране насчитывалось 77 тысяч ослов, а по итогам 2017 года — уже 33 тысячи.

За семь месяцев этого года из Кыргызстана вывезли уже более 17 тысяч ослов.

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Основной импортер животных — Китай, где ослиные шкуры используются для изготовления желатина эцзяо. В традиционной китайской медицине им лечили анемию и раковые заболевания, сейчас же он используется в косметике, пищевых добавках и кондитерских изделиях. В Китае его рекламируют как «эликсир молодости» — для улучшения кровообращения, предотвращения выкидышей и замедления старения кожи.

В китайском интернет-магазине Alibaba цена за продукт на основе эцзяо достигает почти 2000 долларов.

Несмотря на заявление Госкомитета по здравоохранению КНР о том, что полезные свойства эцзяо сильно преувеличены, растущая индустрия перерабатывает около 4 миллионов ослиных шкур в год, и поголовье ослов в самом Китае, по официальным данным, сократилось с 11 млн в 1990 году до 3 млн в 2017-м.

Традиционно Китай полагался на импорт ослиных шкур из Африки, однако после того, как по меньшей мере семь стран ввели запрет на продажу животных за рубеж, производители эцзяо все больше обращаются к Средней Азии.

В поисках ослов

Соглашение об экспорте ослов в Китай действует в Кыргызстане с 2008 года, но, помимо официальной торговли, до недавнего времени в стране процветала и нелегальная.

В селе Ак-Терек ослов почти не осталось | Источник: Русская служба Би-би-си

«Когда осел пропал, мы сначала решили, что он отвязался и убежал, поэтому начали искать у соседей. Один из них своего осла тоже не нашел. То же случилось с третьим и четвертым. Как оказалось, четыре осла пропали — некоторых украли прямо из сараев», — рассказывает Адильбек Кудайбердиев из поселка Отуз-Адыр Ошской области о событиях прошлой весны.

На осле Кудайбердиевы перевозили к труднодоступным участкам культиватор — и в начале посевного сезона остаться без животного семье было тяжело.

Абдыбек заявил о пропаже в милицию, но там ему со смехом сказали, что заявлений на кражу ослов и собак не принимают.

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В сравнении с лошадьми, стоимость которых может начинается от 60 тыс. сомов (865 долларов), ослы стоят от 3 тыс. до 10 тыс. сомов (43 — 144 доллара), и ущерб зачастую не признается существенным.

«Я пытался объяснить, что это наше основное транспортное средство, и это важно для нашего домохозяйства, но потом от безысходности плюнул на все и уехал в командировку», — вздыхает Адильбек.

У Анарбая Кадырова из села Ак-Терек осла тоже украли — он нашел его неподалеку от сарая мертвым, шкура с животного была снята. В тот месяц в селе были зарезаны около десяти ослов.

Хотя в правоохранительные органы обращаются не все, милиция все же занимается кражами: в управлении внутренних дел Ошской области заявляют, что за прошлый год расследовали около ста случаев пропажи животных. Преступники, по словам представителя УВД, продавали ослов китайским фирмам, выдавая за своих.

В этом году, по данным милиции, заявлений о пропаже поступило только три — это может быть связано как с тем, что фермеры перестали рассчитывать на компенсации, так и с новыми правилами продажи ослов.

Китайские компании теперь могут принимать их только живыми и должны фотографировать животных вместе с хозяевами перед покупкой.

На заборах ослиных ферм теперь висят объявления, что ворованные ослы не принимаются. На одну из таких ферм в селе Мады, принадлежащих компании «Moнблан Трейд» — основного китайского экспортера ослов в Кыргызстане, корреспондента Би-би-си не пустили: сотрудники сослались на то, что начальство не хочет иметь дела с журналистами.

Из-за нелегальной торговли были введены новые правила скупки ослов | Источник: Русская служба Би-би-си

Ранее в интервью СМИ в руководстве компании подчеркивали, что бизнес ведется законно, и ослы вывозятся из страны живыми. Однако само существование ослиных ферм вызывало в Кыргызстане возмущение — в феврале 2015 года неподалеку от Бишкека журналисты обнаружили ослиную скотобойню. Жители забили тревогу, заподозрив, что ослиное мясо может продаваться в местных кафе под видом говядины, в то время как ислам (религия более 80% кыргызстанцев) запрещает употреблять его в пищу.

По итогам проверок, однако, государственные инспекторы тогда не нашли в местных ресторанах запрещенной ослятины.

А в прошлом году компания «Ийгилик», работающая в Ошской области, из-за проблем с документами не смогла перевезти 300 ослов через таможню, и в результате животные погибли при перевозке обратно. Туши были выброшены около одного из близлежащих к Ошу сел.

В британской некоммерческой организации Donkey Charity отмечают, что в африканских странах подобные инциденты породили риск санитарной эпидемии.

«Чаще всего доход от ослиных ферм не приносит прибыли самим фермерам, а лишь лишает их кормильцев и подвергает риску здоровье, поэтому многие страны прекратили экспорт ослов и вовсе», — разъясняет Алекс Мэйерс, старший специалист и исследователь Donkey Charity.

Несуществующая проблема

Киргизские власти говорят о пользе торговли ослами для развивающейся экономики страны. По данным комитета по статистике, объем экспорта ослов и лошадей за семь месяцев 2018 года составил почти два млн долларов.

«17 тысяч ослов продали. Вот где рост объема экспорта. А вы о какой-то руде», — похвастался на заседании парламентской фракции крупнейшей партии СДПГ в сентябре депутат Раскелди Момбеков, обращаясь к вице-премьеру, который перечислял основные статьи экспорта в Китай. Утверждение было встречено смехом.

У Анарбая Кадырова украли осла из запертого сарая | Источник: Русская служба Би-би-си

О риске исчезновения ослов в Кыргызстане чиновники говорят неохотно: в госагентстве охраны окружающей среды говорят, что ослами не занимаются, в аппарате правительства корреспондента Би-би-си направили в государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

В инспекции сказали, что защита животных в их компетенцию не входит, и посоветовали обратиться в министерство сельского хозяйства.

Там попросили снова обратиться в инспекцию.

«Главная проблема — в антисанитарии, однако если животных вывозить живьем со всеми документами, этот вопрос снимается с повестки», — сказал Би-би-си главный инспектор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Жаныбек Мукамбетов.

Для киргизских экологов, занятых другими проблемами — от тающих ледников до исчезновения снежных барсов, сокращение популяции ослов не является приоритетом.

Известные в стране экологи Эмиль Шукуров и Марс Аманалиев заявили, что даже не слышали об этой проблеме.

«У нас исчезают ослы? Я никогда ничего об этом не слышал, наверное, это прерогатива сельскохозяйственников», — сказал Би-би-си Шукуров.

Риск для региона

В Китае надеются ослабить зависимость индустрии эцзяо от импорта за счет воспроизводства популяции ослов внутри страны. Однако экологи предупреждают, что с учетом длительного срока вынашивания у этих животных на это уйдут годы.

При таком резком снижении популяции ослы в Кыргызстане могут исчезнуть совсем за два или три года. Алекс Мэйерс Представитель Donkey Charity

Из-за резкого снижения численности животных в Кыргызстане уже были зафиксированы случаи перевоза ослов из соседнего Таджикистана, говорят в организации.

«Это вызывает серьезные опасения в плане биологической безопасности, так как ослов легко перемещать через границы без надлежащих ветеринарных проверок. Это значит, что болезни легко могут переноситься в Кыргызстан», — говорит он.

Из-за сокращения популяции ослов больше всего страдают семьи с низким доходом, занятые в сельском хозяйстве. Дли них живой осел, способный работать 20−30 лет, намного ценнее его шкуры, отмечает Мэйерс.