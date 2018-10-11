Как выглядит «кукольный домик», который можно арендовать за $40,000 в месяц
Восхитительный розовый дом
Восхитительный розовый дом
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Восьмиугольное здание, выполненное в викторианском стиле с многочисленными арками, колоннами и декором, было построено в 1860 году финансистом Полом Дж. Броуном. А в 1872 году новый владелец дома добавил к нему купольную крышу и дом стал выглядеть совсем сказочно.
Дом под названием
Спустя время постройкой заинтересовались в Национальном фонде по сохранению исторических ценностей, но денег на реставрацию у них не нашлось. Зато через несколько лет
Сейчас в викторианском особняке нет постоянного жильца, а потому любой желающий может взять дом в аренду. Правда, за такую роскошь придется выложить 40 тысяч долларов в месяц.
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