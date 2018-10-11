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17:07 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит «кукольный домик», который можно арендовать за $40,000 в месяц

Восхитительный розовый дом когда-то был «проклятым» местом.

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В Нью-Йоркском округе Уэстчестер находится удивительная постройка, которая привлекает внимание не только местных жителей, но и многочисленных туристов, приезжающих поглазеть на этот дом.

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Восьмиугольное здание, выполненное в викторианском стиле с многочисленными арками, колоннами и декором, было построено в 1860 году финансистом Полом Дж. Броуном. А в 1872 году новый владелец дома добавил к нему купольную крышу и дом стал выглядеть совсем сказочно.

Дом под названием Armour-Steiner House часто менял владельцев, пока живший там в 1940—1970-х годах американский историк и писатель Карл Крамер не сделал сенсационное заявление. Он рассказал знакомым, что в доме его постоянно «кто-то преследует». Так здание получило дурную славу «дома с привидениями» и было заброшено на долгие годы.

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Спустя время постройкой заинтересовались в Национальном фонде по сохранению исторических ценностей, но денег на реставрацию у них не нашлось. Зато через несколько лет Armour-Steiner House купил архитектор Джозеф Пелл Ломбарди, который за собственные средства восстановил особняк и добавил ярких розовых красок, из-за чего дом стали называть «кукольным».

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Сейчас в викторианском особняке нет постоянного жильца, а потому любой желающий может взять дом в аренду. Правда, за такую роскошь придется выложить 40 тысяч долларов в месяц.

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