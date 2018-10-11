Опубликована последняя работа Стивена Хокинга

Источник: AP 2018

Опубликована последняя научная работа выдающегося физика Стивена Хокинга. Она посвящена явлению исчезновения информации в черной дыре, сообщают британские СМИ.

Работа была завершена за несколько дней до смерти Хокинга в марте 2018 года и доработана физиками из Кембриджского и Гарвардского университетов, с которыми космолог работал в последние годы жизни.

Проблеме черных дыр Хокинг посвятил более 40 лет жизни, рассказывает профессор теоретической физики в Кембридже и соавтор статьи Малкольм Перри. Начало этой головоломки можно проследить до 1915 года, когда Альберт Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности. В ней, среди прочего, были сделаны важные предположения о черных дырах. Предполагалось, что материя может попадать в черную дыру, но не может ее покидать, так что масса черной дыры может только возрастать.

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Позже Стивену Хокингу удалось показать, что черные дыры все же могут терять массу за счет излучения, названного излучением Хокинга. Что в таком случае происходит с информацией в черной дыре и может ли она быть каким-то образом сохранена? Этот вопрос волновал физика до конца жизни.

В последней статье Хокинг и его коллеги показывают, что по крайней мере некоторая информация может быть сохранена. Если черная дыра поглощает объект, ее температура меняется и возрастает энтропия. Это можно зарегистрировать благодаря фотонам, окружающим горизонт событий черной дыры. Этот эффект ученые назвали «soft hair».

Открытие soft hair — еще не конец проблемы исчезновения информации в черной дыре, но это очень ощутимый шаг вперед, отмечают Перри и его коллеги. Работа Хокинга поможет понять энтропию черных дыр, надеются они.