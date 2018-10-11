Опубликована последняя работа Стивена Хокинга
Она поможет приблизиться к решению загадки черных дыр.
Она поможет приблизиться к решению загадки черных дыр.
Опубликована последняя научная работа выдающегося физика Стивена Хокинга. Она посвящена явлению исчезновения информации в черной дыре, сообщают британские СМИ.
Работа была завершена за несколько дней до смерти Хокинга в марте 2018 года и доработана физиками из Кембриджского и Гарвардского университетов, с которыми космолог работал в последние годы жизни.
Проблеме черных дыр Хокинг посвятил более 40 лет жизни, рассказывает профессор теоретической физики в Кембридже и соавтор статьи Малкольм Перри. Начало этой головоломки можно проследить до 1915 года, когда Альберт Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности. В ней, среди прочего, были сделаны важные предположения о черных дырах. Предполагалось, что материя может попадать в черную дыру, но не может ее покидать, так что масса черной дыры может только возрастать.
Позже Стивену Хокингу удалось показать, что черные дыры все же могут терять массу за счет излучения, названного излучением Хокинга. Что в таком случае происходит с информацией в черной дыре и может ли она быть
В последней статье Хокинг и его коллеги показывают, что по крайней мере некоторая информация может быть сохранена. Если черная дыра поглощает объект, ее температура меняется и возрастает энтропия. Это можно зарегистрировать благодаря фотонам, окружающим горизонт событий черной дыры. Этот эффект ученые назвали «soft hair».
Открытие soft hair — еще не конец проблемы исчезновения информации в черной дыре, но это очень ощутимый шаг вперед, отмечают Перри и его коллеги. Работа Хокинга поможет понять энтропию черных дыр, надеются они.
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