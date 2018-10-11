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18:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американские пожарные сняли на видео спасение мужчины из горящего дома

Это покруче, чем в кино.

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Пожарные города Фресно в Калифорнии опубликовали на своем YouTube-канале захватывающее и жуткое видео спасения из огня мужчины.

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Сотрудники противопожарной службы прибыли на вызов, когда обнаружили, что в пылающем доме находится человек. Мужчина был бездомным и, скорее всего, оказался в здании случайно. Когда случился пожар, он не смог выбраться и спрятался в углубление под полом.

К счастью, свидетели сообщили пожарным, где находится мужчина и какую стену лучше сломать, чтобы его вызволить. Вся операция по спасению была записана на камеры, которые были прекреплены на каски пожарных. И блокбастеры с этим роликом не сравняться.

Напомним, что в конце августа эпическое видео спасения из лесного пожара сняли и двое американцев. Отец с сыном оказались в огненной ловушке в Национальном парке.

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