Американские пожарные сняли на видео спасение мужчины из горящего дома
Это покруче, чем в кино.
Это покруче, чем в кино.
Пожарные города Фресно в Калифорнии опубликовали на своем
Сотрудники противопожарной службы прибыли на вызов, когда обнаружили, что в пылающем доме находится человек. Мужчина был бездомным и, скорее всего, оказался в здании случайно. Когда случился пожар, он не смог выбраться и спрятался в углубление под полом.
К счастью, свидетели сообщили пожарным, где находится мужчина и какую стену лучше сломать, чтобы его вызволить. Вся операция по спасению была записана на камеры, которые были прекреплены на каски пожарных. И блокбастеры с этим роликом не сравняться.
Напомним, что в конце августа эпическое видео спасения из лесного пожара сняли и двое американцев. Отец с сыном оказались в огненной ловушке в Национальном парке.