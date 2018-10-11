Американские пожарные сняли на видео спасение мужчины из горящего дома

Пожарные города Фресно в Калифорнии опубликовали на своем YouTube-канале захватывающее и жуткое видео спасения из огня мужчины.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7DxqCnyr-TE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Спасатели локализовали пожар на пароме в Балтийском море

Сотрудники противопожарной службы прибыли на вызов, когда обнаружили, что в пылающем доме находится человек. Мужчина был бездомным и, скорее всего, оказался в здании случайно. Когда случился пожар, он не смог выбраться и спрятался в углубление под полом.

К счастью, свидетели сообщили пожарным, где находится мужчина и какую стену лучше сломать, чтобы его вызволить. Вся операция по спасению была записана на камеры, которые были прекреплены на каски пожарных. И блокбастеры с этим роликом не сравняться.