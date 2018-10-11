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18:42 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, почему в бизнесе нет «хороших людей»

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Добрые и порядочные люди крайне редко встречаются среди успешных бизнесменов по той причине, что они чаще становятся банкротами и гораздо меньше ценят деньги, чем более циничные предприниматели. К такому выводу пришли экономисты и социологи, опубликовавшие статью в журнале JPSP.

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Источник: CC0/StartupStockPhotos
Мы хотели понять, как связаны между собой покладистый характер и неудачи в финансовых вопросах. В прошлом, наши коллеги уже показывали, что добряки обычно имеют более низкую зарплату и получают менее значительные кредиты, чем остальные люди. Мы проверили, так ли это в других областях финансов.
Сандра Матц (Sandra Matz)
Ученый из Колумбийской бизнес-школы в Нью-Йорке (США)

Считается, что большинство млекопитающих, кроме человека и некоторых высших приматов, не склонны помогать своим соплеменникам и не поддерживают дружеские связи вне своей стаи. За последние годы ученые провели множество «тестов на альтруизм» с участием шимпанзе, некоторых других обезьян, а также младенцев и детей.

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Склонность к альтруизму и взаимопомощи, как сегодня считают эволюционисты, была одной из основных причин успеха и выживания человечества в прошлом. С другой стороны, успех в капиталистической экономике достигается ровно противоположным путем. Здесь, как выражается Матц, «добрых бьют», и побеждают наиболее циничные и бесчеловечные бизнес-практики, служащие фундаментом современных транснациональных мега-корпораций.

Матц и ее коллеги решили проверить, справедлива ли эта пословица, и если да, понять, с чем связано отсутствие успехов у покладистых людей в бизнесе и финансовой сфере. Для этого ученые проанализировали данные нескольких масштабных социальных опросов, в которых участвовало примерно 10 тысяч человек, а также базу данных по счетам в банках, включавшую в себя информацию по банкротствам и финансовому положению примерно 2,5 миллиона граждан Британии.

Сопоставив и объединив эти данные, ученые обнаружили, что уровень покладистости того или иного британца действительно был связан с целым рядом экономических и финансовых проблем в его жизни. К примеру, подобные люди имели меньше сбережений, чаще становились банкротами на персональном или корпоративном уровне, и имели более скромную прибыль и выручку, чем типичные «бизнесмены».

Все эти проблемы, как показал анализ данных соцопросов, были связаны с тем, что добрые и покладистые люди ценят деньги заметно меньше, чем остальные категории граждан, и считают различные социальные и психологические факторы, такие как справедливость или взаимное доверие, более значимой ценностью.

«Мы показали, что доброта и доверие обходятся очень дорого их ценителям в современном мире. Далеко не всегда у них есть сбережения и другие финансовые ресурсы для того, чтобы не страдать от подобных черт своей личности», — заключает Матц.

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