Константинополь снял анафему с предстоятеля украинской церкви Филарета

Источник: РИА "Новости"

Также анафема снята с главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

На Украине в настоящее время действует признанная каноничной Украинская православная церковь, которая входит в состав Московского патриархата. Еще две украинские церковные структуры каноничными не признаны — это Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

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7 сентября патриарх Константинопольский Варфоломей назначил в Киев своих представителей — экзархов. Решение было принято «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви».

Против автокефалии Киевского патриархата выступает Русская православная церковь. Священный синод РПЦ 8 сентября выразил протест и «глубокое возмущение» назначение экзархов в Киев, подчеркнув, что оно «является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви».

14 сентября РПЦ в знак протеста объявила, что прекращает молитвенное поминовение Варфоломея и участие в структурах под председательством этого патриархата. Также РПЦ пригрозила, что, если «антиканоническая деятельность Константинополя» продолжится, Московский патриархат будет вынужден «полностью разорвать евхаристическое (совместное причастие) общение с Константинопольским патриархатом».

В августе Associated Press сообщило, что хакеры Fancy Bear, которых связывают с российской спецслужбой ГРУ, пытались украсть электронную переписку митрополитов Константинопольской православной церкви. Это коснулось тех митрополитов, которые близки к патриарху Варфоломею и «вовлечены в проблему» возможной автокефалии украинской церкви.