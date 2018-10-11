КПЦ отменила указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод Константинополя принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту.

«Аннулировать обязательство в Синодальном письме 1686 года, выданном в связи с обстоятельствами того времени, которое путем икономии (смягчения канонов — ред.) давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского», — говорится в решении синода КПЦ, опубликованном на ее официальном сайте.

Также синод КПЦ отменил все санкции, наложенные Русской православной церковью на главу неканонической церкви на Украине Филарета.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а «экзархов» Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.