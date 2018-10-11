Пятимесячная девочка посетила все американские штаты
Малышка путешествует вместе со своими родителями и готовится стать рекордсменкой.
Малышка путешествует вместе со своими родителями и готовится стать рекордсменкой.
Харпер Йейтс всего пять месяцев, но она уже настоящий
Путешествовать Харпер начала три месяца назад вместе со своими родителями Синди и Тристаном. Супруги (оба родом из Австралии) сидеть на месте не привыкли. Они много путешествовали вдвоем, а в последнее время даже сменили место жительства и поселились в Канаде.
С рождением ребенка они решили на время оставить работу и полностью посвятить себя семье. Когда Харпер исполнилось два месяца, семейство Йейтс отправилось путешествовать по Америке. Им в голову пришла безумная идея — посетить все 50 штатов до того момента, как их дочери исполнится 6 месяцев.
Все фотоотчеты родители Харпер публикуют в Instagram и уже неоднократно становились героями телевизионных передач. Кстати, совсем скоро их цель будет достигнута: судя по последним постам в соцсети, Йейтсам осталось посетить всего три штата.
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