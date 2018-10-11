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20:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пятимесячная девочка посетила все американские штаты

Малышка путешествует вместе со своими родителями и готовится стать рекордсменкой.

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Харпер Йейтс всего пять месяцев, но она уже настоящий трэвел-блогер. На ее Instagram-аккаунт подписаны более 16 тысяч человек, которые с интересом наблюдают за перемещениями малышки по США.

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Путешествовать Харпер начала три месяца назад вместе со своими родителями Синди и Тристаном. Супруги (оба родом из Австралии) сидеть на месте не привыкли. Они много путешествовали вдвоем, а в последнее время даже сменили место жительства и поселились в Канаде.

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С рождением ребенка они решили на время оставить работу и полностью посвятить себя семье. Когда Харпер исполнилось два месяца, семейство Йейтс отправилось путешествовать по Америке. Им в голову пришла безумная идея — посетить все 50 штатов до того момента, как их дочери исполнится 6 месяцев.

Таким образом малышка станет самым юным путешественником, которому удалось побывать во всех уголках США.
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Все фотоотчеты родители Харпер публикуют в Instagram и уже неоднократно становились героями телевизионных передач. Кстати, совсем скоро их цель будет достигнута: судя по последним постам в соцсети, Йейтсам осталось посетить всего три штата.

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