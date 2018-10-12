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03:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская министр поведала о преимуществах жизни на прожиточный минимум

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Об этом чиновница сообщила на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе, передает «Общественное мнение».

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Источник: РИА "Новости"

В редакции агентства оказалась видеозапись спора Соколовой с депутатом Николаем Бондаренко, который предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, который составляет в области 7241 рубль.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила глава ведомства.

Также она заподозрила собеседника в отсутствии религиозности. «А то вообще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее!», — поведала чиновница.

В ответ на предложение Бондаренко «прочувствовать это на своей шкуре» Соколова заверила, что «человек достаточно решительный», но боится, «что статус министра этого не позволит».

Согласно данным Саратовстата, по итогам сентября минимальный набор продуктов обошелся жителю региона в 3162 рубля.

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Ранее безработная мать-одиночка Ольга Журавлева из Ивантеевки (Саратовская область) была приговорена к 120 часам обязательных работ из-за того, что помогла в уборке пиццерии своим знакомым. Сотрудники правоохранительных органов заявили в суде, что женщина обокрала государство на семь тысяч рублей, получая пособие по безработице. Ее осудили по части 1 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Позже прокуратура ходатайствовала об отмене приговора.

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