Бросивший банку в автобусе чеченец будет работать дворником

«Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев», — написал Кадыров.

По его словам, чеченец приехал в Москву на заработки. Однако теперь вопрос его трудоустройства решен: Хасиев будет работать в Грозном.

«С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — говорится в публикации.

Кадыров также отметил, что молодой человек «горько сожалеет о своем недостойном поведении в Москве».

«Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», — написал Кадыров.