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11:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Воинствующий митрополитизм

Константинополь берет Киев под свою юрисдикцию.

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Источник: Reuters

Священный синод Константинопольской церкви в четверг принял историческое решение — отменил документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, принятый 330 лет назад. Попутно снята анафема с не признанного в православном мире Киевского патриарха Филарета. В РПЦ это назвали «антиканоническим деянием» и «попыткой разрушить сами основы канонического строя православной церкви». Программа ответных действий будет выработана синодом РПЦ в понедельник. Наблюдатели прогнозируют, что Константинополь столкнется «с враждебностью и конкуренцией» со стороны Московского патриархата и других церквей на своей канонической территории, а также не исключают, что за этим последует «православный парад суверенитетов» по всему миру.

Три дня внимание православного мира было приковано к Стамбулу, где проходило заседание Священного синода Константинопольской церкви. Наблюдатели заключали пари, объявит или нет Вселенский патриарх Варфоломей о предоставлении томоса об автокефалии Украинской церкви.

В четверг вечером стало известно, что члены синода Константинопольской церкви приняли решение отменить постановление, принятое еще в XVII веке, о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. «Отменить юридическое обязательство синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского», — говорится в официальном заявлении Константинополя. Еще одним решением синода стало снятие анафемы с бывшего митрополита Киевского, а ныне никем не признанного в православном мире патриарха Киевского Филарета (Денисенко) и главы Украинской автокефальной церкви Макария.

На Украине действуют три православные церкви. УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью на территории Украины. УПЦ КП во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, а ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Украинская автокефальная церковь (УАПЦ) создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.

Вслед за этим Филарет и Макарий поспешили заявить, что решение Константинополя дает им возможность создания на Украине единой поместной церкви.

Это вопрос нашей безопасности, государственности и всей мировой геополитики, это падение Третьего Рима как самой древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство. Автокефалия — это часть нашей государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы воплощаем в жизнь в течение последних четырех лет и будем проводить в дальнейшем.
Петр Порошенко
президент Украины

Реакция со стороны РПЦ была предельно жесткой. «Это легализация раскола, — заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.— Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия». «Беспрецедентное антиканоническое деяние Константинопольского патриархата сопряжено с попыткой разрушить сами основы канонического строя православной церкви, — добавил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.— Иначе сложно оценить заявление константинопольского синода о вступлении в каноническое общение с раскольниками и человеком, отлученным от церкви». По его словам, апелляция Константинополя к «якобы имеющейся у него канонической прерогативе» есть «не что иное, как новая теория, которая поддерживается преимущественно самим же Константинополем».

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Филарету рано почивать на лаврах

«То, что мы стоим в полушаге от каких-то чрезвычайно драматических, как минимум, последствий, это совершенно очевидно любому здравомыслящему человеку», — подытожил господин Легойда, подчеркнув, что предстоятели и представители поместных православных церквей публично и в беседах свидетельствовали о полной поддержке канонической церкви на Украине и о невозможности неканонического развития событий, которые сейчас происходят. Впрочем, об ответных мерах в Московском патриархате пока не говорят. Это станет повесткой синода РПЦ, заседание которого назначено 15 октября.

«По мнению Варфоломея, Киевская митрополия якобы ошибочно принадлежала Москве на протяжении более 300 лет, — говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Однако в глазах РПЦ аннексия территории — уже повод сделать раскол мирового православия реальностью». По его мнению, «Константинопольский патриархат своими решениями готовит собор, который и обратится с просьбой предоставить томос украинской церкви к Варфоломею»: «Было проигнорировано мнение РПЦ и УПЦ, а также других церквей, поддержавших позицию патриарха Кирилла. Константинополь счел возможным пересмотреть в одностороннем порядке церковные границы». «Варфоломей может столкнуться с враждебностью и конкуренцией со стороны РПЦ и других церквей на своей канонической территории — Турции, в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в США, — прогнозирует господин Лункин.— Действия Константинополя также могут спровоцировать православный парад суверенитетов — Южная Осетия, Абхазия, Черногория, Македония, страны Африки могут потребовать томосов и для себя. Начнется развал других патриархатов, пошатнется весь православный мир».

Павел Коробов

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