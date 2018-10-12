Воинствующий митрополитизм
Константинополь берет Киев под свою юрисдикцию.
Константинополь берет Киев под свою юрисдикцию.
Священный синод Константинопольской церкви в четверг принял историческое решение — отменил документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, принятый 330 лет назад. Попутно снята анафема с не признанного в православном мире Киевского патриарха Филарета. В РПЦ это назвали «антиканоническим деянием» и «попыткой разрушить сами основы канонического строя православной церкви». Программа ответных действий будет выработана синодом РПЦ в понедельник. Наблюдатели прогнозируют, что Константинополь столкнется «с враждебностью и конкуренцией» со стороны Московского патриархата и других церквей на своей канонической территории, а также не исключают, что за этим последует «православный парад суверенитетов» по всему миру.
Три дня внимание православного мира было приковано к Стамбулу, где проходило заседание Священного синода Константинопольской церкви. Наблюдатели заключали пари, объявит или нет Вселенский патриарх Варфоломей о предоставлении томоса об автокефалии Украинской церкви.
В четверг вечером стало известно, что члены синода Константинопольской церкви приняли решение отменить постановление, принятое еще в XVII веке, о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. «Отменить юридическое обязательство синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского», — говорится в официальном заявлении Константинополя. Еще одним решением синода стало снятие анафемы с бывшего митрополита Киевского, а ныне никем не признанного в православном мире патриарха Киевского Филарета (Денисенко) и главы Украинской автокефальной церкви Макария.
На Украине действуют три православные церкви. УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью на территории Украины. УПЦ КП во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, а ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Украинская автокефальная церковь (УАПЦ) создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.
Вслед за этим Филарет и Макарий поспешили заявить, что решение Константинополя дает им возможность создания на Украине единой поместной церкви.
Это вопрос нашей безопасности, государственности и всей мировой геополитики, это падение Третьего Рима как самой древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство. Автокефалия — это часть нашей государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы воплощаем в жизнь в течение последних четырех лет и будем проводить в дальнейшем.
Реакция со стороны РПЦ была предельно жесткой. «Это легализация раскола, — заявил руководитель
«То, что мы стоим в полушаге от
«По мнению Варфоломея, Киевская митрополия якобы ошибочно принадлежала Москве на протяжении более 300 лет, — говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Однако в глазах РПЦ аннексия территории — уже повод сделать раскол мирового православия реальностью». По его мнению, «Константинопольский патриархат своими решениями готовит собор, который и обратится с просьбой предоставить томос украинской церкви к Варфоломею»: «Было проигнорировано мнение РПЦ и УПЦ, а также других церквей, поддержавших позицию патриарха Кирилла. Константинополь счел возможным пересмотреть в одностороннем порядке церковные границы». «Варфоломей может столкнуться с враждебностью и конкуренцией со стороны РПЦ и других церквей на своей канонической территории — Турции, в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в США, — прогнозирует господин Лункин.— Действия Константинополя также могут спровоцировать православный парад суверенитетов — Южная Осетия, Абхазия, Черногория, Македония, страны Африки могут потребовать томосов и для себя. Начнется развал других патриархатов, пошатнется весь православный мир».
Павел Коробов
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