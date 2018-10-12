Воинствующий митрополитизм

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Священный синод Константинопольской церкви в четверг принял историческое решение — отменил документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, принятый 330 лет назад. Попутно снята анафема с не признанного в православном мире Киевского патриарха Филарета. В РПЦ это назвали «антиканоническим деянием» и «попыткой разрушить сами основы канонического строя православной церкви». Программа ответных действий будет выработана синодом РПЦ в понедельник. Наблюдатели прогнозируют, что Константинополь столкнется «с враждебностью и конкуренцией» со стороны Московского патриархата и других церквей на своей канонической территории, а также не исключают, что за этим последует «православный парад суверенитетов» по всему миру.

Три дня внимание православного мира было приковано к Стамбулу, где проходило заседание Священного синода Константинопольской церкви. Наблюдатели заключали пари, объявит или нет Вселенский патриарх Варфоломей о предоставлении томоса об автокефалии Украинской церкви.



В четверг вечером стало известно, что члены синода Константинопольской церкви приняли решение отменить постановление, принятое еще в XVII веке, о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. «Отменить юридическое обязательство синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского», — говорится в официальном заявлении Константинополя. Еще одним решением синода стало снятие анафемы с бывшего митрополита Киевского, а ныне никем не признанного в православном мире патриарха Киевского Филарета (Денисенко) и главы Украинской автокефальной церкви Макария.



На Украине действуют три православные церкви. УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью на территории Украины. УПЦ КП во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, а ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Украинская автокефальная церковь (УАПЦ) создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.



Вслед за этим Филарет и Макарий поспешили заявить, что решение Константинополя дает им возможность создания на Украине единой поместной церкви.

Это вопрос нашей безопасности, государственности и всей мировой геополитики, это падение Третьего Рима как самой древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство. Автокефалия — это часть нашей государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы воплощаем в жизнь в течение последних четырех лет и будем проводить в дальнейшем. Петр Порошенко президент Украины

Реакция со стороны РПЦ была предельно жесткой. «Это легализация раскола, — заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.— Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия». «Беспрецедентное антиканоническое деяние Константинопольского патриархата сопряжено с попыткой разрушить сами основы канонического строя православной церкви, — добавил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.— Иначе сложно оценить заявление константинопольского синода о вступлении в каноническое общение с раскольниками и человеком, отлученным от церкви». По его словам, апелляция Константинополя к «якобы имеющейся у него канонической прерогативе» есть «не что иное, как новая теория, которая поддерживается преимущественно самим же Константинополем».

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