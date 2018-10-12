Обвиняемая в краже 22 млн рублей глава минздрава Камчатки вышла на пенсию

«Да, информация верная. Это решение было удовлетворено. Это право министра», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2017 году Лемешко вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и представляющим его интересы адвокатом. В последующем они похитили из бюджета не менее 22 млн рублей из бюджета, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере»). Камчатский краевой суд на два месяца арестовал учредителя коммерческой организации, сама же министр и другой фигурант уголовного дела остались на свободе.