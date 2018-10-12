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08:46 (мск), источник: ТАСС

Великобритания отказалась поставлять РФ субстанции для обезболивающих лекарств

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев накануне Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи, который отмечается во вторую субботу октября.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы на 100% зависимы от опийных субстанций. То есть все субстанции: морфины, кодеины, тебаины и прочие мы закупаем. Закупаем, в частности, у Испании. Есть еще ряд других стран, но вот Великобритания нам отказалась поставлять», — сказал он.

По словам Фонарева, производство этих лекарств по полному циклу в РФ позволило бы снизить цену на препараты в этом сегменте на 15−20%. «Мы сейчас вынуждены закупать сырье для производства наших анальгетиков в странах, которые активно вводят в отношении нас санкции. И это все может негативно сказаться на обеспечении лекарственной безопасности Российской Федерации», — добавил он.

Для того, чтобы стать независимыми в части производства собственных обезболивающих препаратов, по словам Фонарева, необходимо внести изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», разрешающие культивирование собственных сортов снотворного мака на территории РФ. Это, в основном, зона черноземья — это небольшой объем, порядка 200 га, но мы этим покроем абсолютно всю потребность РФ, и будем абсолютно импортонезависимы, — отметил он.

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Ранее ТАСС сообщал о том, что Министерство промышленности и торговли РФ ожидает в 2019 году переход на отечественные субстанции для опиоидных препаратов. В интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров говорил о том, что выращивание опийных растений в России потребует 200 гектаров земли в южном регионе, а выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями.

ФГУП «Московский эндокринный завод» был основан в 1943 году, находится в ведении Минпромторга России. Завод производит широкую линейку лекарственных препаратов — свыше 80 наименований, включая 60 лекарств, отнесенных к категории жизненно необходимых. В настоящее время реализует программу импортозамещения и организации собственного производства нескольких десятков лекарственных препаратов и активных фармакологических субстанций.

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