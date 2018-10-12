Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Такая ПАСЕ нам не нужна: Совет Европы грозит России
Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто?
Виктория Лопырева подогрела слухи о своей беременности
Политика раскритиковали за слишком короткую юбку
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Хабибу вынесли вердикт: штраф и дисквалификация
ЕС обвинил Киев в катастрофе на складе боеприпасов
Макгрегор высказался о позоре после сокрушительного поражения
Киев попал в вырытую для Москвы яму
С кучей долгов и кредитов: жених оставил Бузову без денег
Бывший зэк сказал, что будет с Кокориным в тюрьме
В Управделами президента объяснили закупку икры на 22,6 млн руб.
Министр уволилась после 26 загранпоездок за 2 года
В Тульской области в поле гниют 330 редких машин (фото)
КАМАЗ обрушил мост на поезд (видео)
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
09:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Сделка по покупке самоуничтожившейся картины Бэнкси осталась в силе

Покупательница самоуничтожившейся после аукциона картина художника Бэнкси «Девочка с шаром» оставила сделку в силе.

Наверх
Источник: AP 2018

«Я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать что у меня окажется мой собственный кусочек истории искусства», — приводит ее слова аукционный дом Sotheby’s.

Как сообщил аукционный дом, после уничтожения картина получила новое название — «Любовь в мусорной корзине» (Love is in the Bin).

Напомним, одна из самых известных работ Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе за $1,4 млн. Измельчитель, спрятанный в раме, изрезал холст сразу же, как только лот ушел с молотка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также: В соцсетях начали резать картины, подражая Бэнкси

 Главное об аварии на российском космическом корабле
Образование в России больше никогда не будет прежним
СМИ назвали причину аварии ракеты «Союз-ФГ»
Профессия будущего: миру отчаянно не хватает новых пилотов
Великобритания отказалась поставлять РФ субстанции для лекарств
Бросивший банку в автобусе чеченец будет работать дворником
Задержаны дизайнеры салонов президентских бортов
Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы
Министр поведал о преимуществах жизни на прожиточный минимум
Спорт
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина? Рассказываем о будущем футболистов, которые в четверг по постановлению Тверского районного суда Москвы заключены под стражу до 8 декабря этого года
Hi-Tech
Раскрыта новая опасная уязвимость WhatsApp Атака могла осуществляться через видеозвонки.
Авто
Дальнобойщик решил проехать на фуре по деревянному мосту (видео) В России обрушился еще один мост после того, как по нему проехал грузовик. Впрочем, в данном случае, масса машины явно была больше разрешенной
Кино
От Ходченковой до Летучей: звезды на показе фильма «Дикая жизнь» Знаменитости посетили премьеру фильма с Джейком Джилленхоллом, которая открыла Недели каннского кино в Москве
Недвижимость
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Живущие в неофициальных браках сэкономят на услугах ЖКХ
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Пять любопытных фактов о подъездах
Горячие темы на «Детях»
Аlеx Vens Про квартиры "на будущее" для детей 261
Валентина Искать няню? 182
Белка Рыжая Бредовая ситуация на работе 182
Наверно...В следующей жизни.... "Не хочу идти в садик". Вот что с этим делать? 165
Леди
В гостях: как выглядит замок Галкина и Пугачевой Показываем, что, кроме спален, бассейна и обсерватории, расположилось внутри. Подсказка – убранство тоже королевское.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь