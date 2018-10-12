Сделка по покупке самоуничтожившейся картины Бэнкси осталась в силе

«Я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать что у меня окажется мой собственный кусочек истории искусства», — приводит ее слова аукционный дом Sotheby’s.

Напомним, одна из самых известных работ Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе за $1,4 млн. Измельчитель, спрятанный в раме, изрезал холст сразу же, как только лот ушел с молотка.