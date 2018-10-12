Сделка по покупке самоуничтожившейся картины Бэнкси осталась в силе
Покупательница самоуничтожившейся после аукциона картина художника Бэнкси «Девочка с шаром» оставила сделку в силе.
Покупательница самоуничтожившейся после аукциона картина художника Бэнкси «Девочка с шаром» оставила сделку в силе.
«Я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать что у меня окажется мой собственный кусочек истории искусства», — приводит ее слова аукционный дом Sotheby’s.
Как сообщил аукционный дом, после уничтожения картина получила новое название — «Любовь в мусорной корзине» (Love is in the Bin).
Напомним, одна из самых известных работ Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе за $1,4 млн. Измельчитель, спрятанный в раме, изрезал холст сразу же, как только лот ушел с молотка.
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