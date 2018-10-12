Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Предстоящая зима в России не будет экстремально холодной, считает директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Предстоящая зима в России не будет экстремально холодной, считает директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
«В остаток этого года на большей части территории страны, по всей видимости, (погода) будет выше климатической нормы. Зима, в целом, по предварительным прогнозам, также не будет суровой», — заявил Киктев в пятницу на
Пугать сейчас экстремальной зимой просто нет оснований. Говорить, что зима будет «ядреной», наверно, не стоит.Дмитрий КиктевГлава Гидрометцентра
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