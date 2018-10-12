Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем
Исчезнувшая империя: фотограф снял ЗИЛ незадолго до сноса
Звезда «Деффчонок» Галина Боб похудела на 18 килограммов после родов
Стало известно, как живут Скрипали после отравления
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Пятимесячная девочка посетила почти все американские штаты
8 звезд, которые выросли в приемных семьях
Дане Борисовой испортили волосы в шоу «Модный приговор»
Баста с женой, Айза и Feduk: звезды на премьере фильма «Клубаре»
Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву - СМИ
Зэк о том как будут жить Кокорин и Мамаев в тюрьме
Губернатор обеспечил себе "золотой парашют" за день до отставки
Министр уволилась после 26 загранпоездок за 2 года
Хабиб показал фото подаренной Кадыровом машины за победу
В бою с русскими F-35 спасет только одно
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Как ошибаются собственники при продаже квартир
Фоторепортажи
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
8Находка десятилетия
15:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Авария «Союза». Что теперь будет с МКС?

Все полеты на ракетах типа «Союз» приостановят до выяснения причин аварии, произошедшей 11 октября при запуске экспедиции на МКС. Теоретически у МКС предусмотрен беспилотный режим, однако «Роскосмос» намерен сделать все возможное, чтобы станция не осталась без экипажа.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Накануне 11 октября после запуска с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом на борту произошла авария. Они катапультировались и были извлечены из спускаемого аппарата в хорошем состоянии.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку.
Читайте также
Космические неудачи России с 2000 года

«Версий на самом деле пока окончательных нет. Понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени», — сказал исполнительный директор «Роскосмоса» Крикалев.

Все пилотируемые пуски к Международной космической станции сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских «Союзах».

По словам Сергея Крикалева, «Роскосмос» сделает все возможное, чтобы не допустить полета МКС в беспилотном режиме. При этом теоретически беспилотный режим для МКС возможен, уточнил он.

В станции предусмотрен такой режим, как беспилотный. Практически мы будем делать все возможное, чтобы такой режим не допустить. Все-таки станция сделана для пилотируемых полетов.
Сергей​​​​​​​ Крикалев
исполнительный директор «Роскосмоса»​​​​​​​

«Именно для этого и будем стараться сделать запуск чуть пораньше следующего корабля, но процедура консервации станции предусмотрена, она просто не очень желательна», — сказал Крикалев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Беспилотный режим возможен, но не желателен

МКС никогда за всю историю своего существования не работала в беспилотном режиме. Тем не менее такая модель для нее теоретически предусмотрена, а у российской космической отрасли есть опыт управления космическими станциями в этом режиме, рассказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев.

Читайте также
Авария «Союза» и экстренный спуск — как это было? Объясняют космонавты

«Мы этого никогда не делали. Станция всегда работала с экипажем. Подобные операции делали на станциях «Салют» и «Мир». Это сложная многоступенчатая операция. На станции много аппаратуры. Часть придется выключить, часть поставить в рабочий режим. Это длительная процедура — на несколько суток, она должна быть тщательно продумана, потому что ошибка может привести к потере управления станцией. Как это было со станцией «Салют-7», — говорит он.

Станция «Салют-7» с момента посещения экспедиции в октябре 1984 года находилась в состоянии автономного полёта. В 1985 году «Салют-7» в результате сбоя системы энергопитания и автоматики перешел в неуправляемый полет.

Без корректировки орбиты по сигналам, подаваемым с Земли, станция начала снижаться, что могло привести к сходу с орбиты и неконтролируемому падению её частей на поверхность Земли. Для восстановления ее работоспособности к ней был направлен пилотируемый корабль «Союз Т-13» с экипажем, состоявшим из космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных.

Эта миссия вошла в историю как одна из сложнейших в техническом отношении успешных космических экспедиций, когда-либо проводившихся советскими и российскими участниками космической программы.

Тогда были впервые отработаны на практике методы наведения, сближения и стыковки с неуправляемым космическим объектом, реактивация вышедшей из строя космической станции в экстремальных для человека условиях.

Новость
В «Роскосмосе» рассказали о реализации Маском советских технологий

Глава Института космической политики Иван Моисеев говорит о том, что МКС не собирались в принципе использовать в беспилотном режиме, но если вдруг такая необходимость возникнет, то этот режим возможно поддерживать около полугода в среднем — без фатальных последствий для жизнеспособности станции.

По словам эксперта, раньше, когда космических станций было больше и регулярно менять на них экипаж было сложно, беспилотный режим использовался достаточно часто, но с тех пор ситуация изменилась.

Консервировать станцию в случае такой необходимости придется нынешнему экипажу МКС. Сейчас там работают космонавт Сергей Прокопьев (Роскосмос), астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавт Александр Герст (ESA).

Источники в ракетно-космической отрасли уже сообщили Интерфаксу, что нынешний экипаж МКС из-за аварии корабля «Союз МС-10» может пробыть на ней на месяц дольше запланированного.

Что касается участников вчерашнего ЧП, то космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг в пятницу утром вернулись в Москву.

«Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — сообщил в пятницу в «Твиттере» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Место посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-10»
Следите за развитием темы«Авария при запуске «Союза»»
 Автокефалия для Украины: что решил Константинополь
Саратовский министр отказалась пожить на прожиточный минимум. Ее уволили
Кремль ответил Порошенко о применении любого оружия в Донбассе
Саратовского министра уволили после слов о прожиточном минимуме
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
ФСИН рассказала об условиях содержания Кокорина и Мамаева
Синоптики обещали, что зима в этом году не будет суровой
Как выглядят козы, нарушающие правила гравитации (фото)
Усэйн Болт забил первые голы в карьере (видео)
Спорт
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина? Рассказываем о будущем футболистов, которые в четверг по постановлению Тверского районного суда Москвы заключены под стражу до 8 декабря этого года
Hi-Tech
Дешевле некуда: магазины распродают iPhone Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон спустя год продаж стоит почти на 30% дешевле РРЦ.
Авто
Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто? В прошлом году за отсутствие такой наклейки водителю грозили предупреждение или штраф 500 рублей. А как сейчас?
Кино
Дане Борисовой испортили волосы в шоу «Модный приговор» Телеведущая ждет извинений от стилистов проекта
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Тарифы на ЖКХ в России в 2019 году вырастут на 4%
Горячие темы на «Детях»
Аlеx Vens Про квартиры "на будущее" для детей 508
Божья Коровка "Угадайка" по конкурсу рассказов «Народная мудрость» 310
Юлиана Кто и что должен детям после развода? 290
Ваше Величество Светская жизнь - 10. 253
Леди
В гостях: как выглядит замок Галкина и Пугачевой Показываем, что, кроме спален, бассейна и обсерватории, расположилось внутри. Подсказка – убранство тоже королевское.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь