Авария «Союза». Что теперь будет с МКС?

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Накануне 11 октября после запуска с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом на борту произошла авария. Они катапультировались и были извлечены из спускаемого аппарата в хорошем состоянии.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку.

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«Версий на самом деле пока окончательных нет. Понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени», — сказал исполнительный директор «Роскосмоса» Крикалев.

Все пилотируемые пуски к Международной космической станции сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских «Союзах».

По словам Сергея Крикалева, «Роскосмос» сделает все возможное, чтобы не допустить полета МКС в беспилотном режиме. При этом теоретически беспилотный режим для МКС возможен, уточнил он.

В станции предусмотрен такой режим, как беспилотный. Практически мы будем делать все возможное, чтобы такой режим не допустить. Все-таки станция сделана для пилотируемых полетов. Сергей​​​​​​​ Крикалев исполнительный директор «Роскосмоса»​​​​​​​

«Именно для этого и будем стараться сделать запуск чуть пораньше следующего корабля, но процедура консервации станции предусмотрена, она просто не очень желательна», — сказал Крикалев.

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Беспилотный режим возможен, но не желателен

МКС никогда за всю историю своего существования не работала в беспилотном режиме. Тем не менее такая модель для нее теоретически предусмотрена, а у российской космической отрасли есть опыт управления космическими станциями в этом режиме, рассказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев.

«Мы этого никогда не делали. Станция всегда работала с экипажем. Подобные операции делали на станциях «Салют» и «Мир». Это сложная многоступенчатая операция. На станции много аппаратуры. Часть придется выключить, часть поставить в рабочий режим. Это длительная процедура — на несколько суток, она должна быть тщательно продумана, потому что ошибка может привести к потере управления станцией. Как это было со станцией «Салют-7», — говорит он.

Станция «Салют-7» с момента посещения экспедиции в октябре 1984 года находилась в состоянии автономного полёта. В 1985 году «Салют-7» в результате сбоя системы энергопитания и автоматики перешел в неуправляемый полет.

Без корректировки орбиты по сигналам, подаваемым с Земли, станция начала снижаться, что могло привести к сходу с орбиты и неконтролируемому падению её частей на поверхность Земли. Для восстановления ее работоспособности к ней был направлен пилотируемый корабль «Союз Т-13» с экипажем, состоявшим из космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных.

Эта миссия вошла в историю как одна из сложнейших в техническом отношении успешных космических экспедиций, когда-либо проводившихся советскими и российскими участниками космической программы.

Тогда были впервые отработаны на практике методы наведения, сближения и стыковки с неуправляемым космическим объектом, реактивация вышедшей из строя космической станции в экстремальных для человека условиях.

Глава Института космической политики Иван Моисеев говорит о том, что МКС не собирались в принципе использовать в беспилотном режиме, но если вдруг такая необходимость возникнет, то этот режим возможно поддерживать около полугода в среднем — без фатальных последствий для жизнеспособности станции.

По словам эксперта, раньше, когда космических станций было больше и регулярно менять на них экипаж было сложно, беспилотный режим использовался достаточно часто, но с тех пор ситуация изменилась.

Консервировать станцию в случае такой необходимости придется нынешнему экипажу МКС. Сейчас там работают космонавт Сергей Прокопьев (Роскосмос), астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавт Александр Герст (ESA).

Источники в ракетно-космической отрасли уже сообщили Интерфаксу, что нынешний экипаж МКС из-за аварии корабля «Союз МС-10» может пробыть на ней на месяц дольше запланированного.

Что касается участников вчерашнего ЧП, то космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг в пятницу утром вернулись в Москву.

«Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — сообщил в пятницу в «Твиттере» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.