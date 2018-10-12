В Кремле пообещали защитить интересы православных на Украине

«В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных», — сказал он.

На вопрос, каким образом Россия будет защищать интересы православных, Песков ответил: «Исключительно политико-дипломатическим».

При этом в Кремле выразили крайнюю обеспокоенность решениями, принятыми накануне в Константинополе.

Читайте также Объединение ведет к расколу

«Мы знаем о жесткой и последовательной реакции Русской православной церкви на те решения, которые были озвучены вчера из Константинополя. И мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир», — сказал Песков.

Константинопольский синод, который завершил свою работу в четверг в Стамбуле, снял анафему с лидера самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую раскольничью структуру Украины — УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.

В Русской православной церкви в ответ уже заявили, что эти действия вынуждают ее разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.