Goats appear to defy gravity as they scale 160ft wall to lick minerals https://t.co/6zQM16I9Dg pic.twitter.com/YkvP8WWsNH— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 11 октября 2018 г.
Козы в Италии облюбовали отвесную плотину
Нам страшно, а им нет.
Нам страшно, а им нет.
Зарубежные СМИ облетели снимки отважных альпийских коз, которые, нарушая гравитацию, спокойно пасутся на отвесной стене.
Фотографии сделала итальянка Федерика Грасси, приехавшая по делам в городок Пьемонт. Именно там расположена знаменитая плотина Cingino Dam. Она была построена еще в 1920 году, ее высота составляет 49 метров, а наклон — почти 90 градусов.
Именно на этой практически вертикальной стене Грасси и увидела беспечных коз, которые не просто спокойно стояли на крошечных выступах, но и передвигались по ним, общипывали мох и даже пытались устроить драку.
По словам местных жителей, козы уже давно облюбовали эту дамбу. Оказывается, на материалах, из которых была построена стена, выделяются полезные минералы, и козы ходят по крошечным камням слизывая соль. Кроме того, здесь растет питательный вкусный мох, который также привлекает животных.
Беспокоиться за коз не стоит, ведь они прирожденные альпинисты. Удержаться на маленьких выступах им позволяют мягкие, подвижные копыта, а большие уши улавливают даже минимальные колебания воздуха и помогают сохранять равновесие.
Читайте также: