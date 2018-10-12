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14:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Козы в Италии облюбовали отвесную плотину

Нам страшно, а им нет.

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Зарубежные СМИ облетели снимки отважных альпийских коз, которые, нарушая гравитацию, спокойно пасутся на отвесной стене.

Кажется, козы бросают вызов гравитации

Фотографии сделала итальянка Федерика Грасси, приехавшая по делам в городок Пьемонт. Именно там расположена знаменитая плотина Cingino Dam. Она была построена еще в 1920 году, ее высота составляет 49 метров, а наклон — почти 90 градусов.

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Именно на этой практически вертикальной стене Грасси и увидела беспечных коз, которые не просто спокойно стояли на крошечных выступах, но и передвигались по ним, общипывали мох и даже пытались устроить драку.

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По словам местных жителей, козы уже давно облюбовали эту дамбу. Оказывается, на материалах, из которых была построена стена, выделяются полезные минералы, и козы ходят по крошечным камням слизывая соль. Кроме того, здесь растет питательный вкусный мох, который также привлекает животных.

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Беспокоиться за коз не стоит, ведь они прирожденные альпинисты. Удержаться на маленьких выступах им позволяют мягкие, подвижные копыта, а большие уши улавливают даже минимальные колебания воздуха и помогают сохранять равновесие.

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