Самоуничтожившаяся картина Бэнкси выросла в цене в два раза
Самоуничтожившаяся картина британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шариком» в два раза выросла в цене. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Самоуничтожившаяся картина британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шариком» в два раза выросла в цене. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По словам
Произведение купили за £1,04 млн ($1,36 млн) 5 октября. После объявления финальной цены картина начала «выпадать» из рамы, при этом изображение разрезалось на мелкие полоски. Оказалось, художник встроил в раму шредер.
Обладательница разрезанной картины объявила, что сначала находилась в шоке, а затем поняла, что стала теперь частью истории искусства, сообщает телеканал «360».
Теперь произведение Бэнкси стали называть «Любовь в мусорном ведре». «После его неожиданного самоуничтожения ночью мы рады подтвердить продажу произведения “Любовь в мусорном ящике”, первой художественной работы в истории, которая была создана во время аукциона», — отметили организаторы торгов.
Картина «Девочка с шаром» появилась в 2002 году на набережной Темзы. Позже художник использовал этот образ в своей кампании в поддержку сирийских детей в 2014 году. На данный момент эта работа считается самым узнаваемым произведением Бэнкси.