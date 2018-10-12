Самоуничтожившаяся картина Бэнкси выросла в цене в два раза

Источник: AP 2018

По словам арт-дилера Джоуи Сиера, покупка работы на аукционе Sotheby’s в Лондоне была мудрым решением. Изображение стало теперь частью истории и может быть продано за два £2 млн ($2,64 млн).

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Произведение купили за £1,04 млн ($1,36 млн) 5 октября. После объявления финальной цены картина начала «выпадать» из рамы, при этом изображение разрезалось на мелкие полоски. Оказалось, художник встроил в раму шредер.

Обладательница разрезанной картины объявила, что сначала находилась в шоке, а затем поняла, что стала теперь частью истории искусства, сообщает телеканал «360».

Теперь произведение Бэнкси стали называть «Любовь в мусорном ведре». «После его неожиданного самоуничтожения ночью мы рады подтвердить продажу произведения “Любовь в мусорном ящике”, первой художественной работы в истории, которая была создана во время аукциона», — отметили организаторы торгов.