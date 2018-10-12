Мариз Конде стала обладательницей «альтернативного Нобеля» по литературе

Источник: AFP 2018

СТОКГОЛЬМ, 12 окт — РИА Новости, Людмила Божко. Мариз Конде родилась в Гваделупе в 1937 году. Она преподавала в Гвинее, Гане, Сенегале, Франции, Колумбийском университете в США, работала журналистом, возглавляла учрежденный во Франции Комитет памяти о рабстве.

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Награда присуждена за глубокое исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия, говорится в сообщении Новой академии для прессы. Оглашение имени лауреата Новой академии транслировалось в Facebook. Сообщается, что церемония награждения пройдет 9 декабря, после чего Новая академия будет распущена.

В начале мая Шведская академия на фоне возникшего кризиса из-за сексуальных домогательств сообщила, что переносит присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год на следующий и намерена вручить награду параллельно с награждением лауреатов за 2019 год. Однако, как сообщил глава Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен, если академия не сможет «решить свои проблемы» в ближайшее время, то не получит разрешения выдавать литературную премию и в 2019 году.

Новая академия появилась в разгар кризиса Шведской академии, и поэтому журналисты, чаще всего не шведские, называют ее премию «альтернативным Нобелем». Сами организаторы свою премию так не называют. Редко встречается такое название и в шведских СМИ. Основатели Новой академии поясняют, что перенос Нобелевской премии по литературе на 2019 год образовал некую пустоту в традиции, которую они хотели бы каким-либо образом заполнить, присудить международную литературную премию и сложить затем с себя все полномочия.

Выбор кандидатов на награду они начали с обращения к шведским библиотекарям с просьбой присылать имена фаворитов. Получился список из 47 писателей, многие из которых из США, Швеции и Великобритании. Его опубликовали на сайте Новой академии, предложив всем посетителям голосовать за своего фаворита. Всего проголосовало 32 тысячи человек, но окончательное решение принимали члены жюри Новой академии.