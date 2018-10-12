Гигантские птицы охотились на детей неандертальцев, выяснили ученые

Источник: AP 2018

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Польские археологи нашли в одной из пещер на юге Польши крайне необычные останки маленькой неандертальской девочки, съеденной и переваренной большой хищной птицей. О результатах их раскопок рассказывает портал Science in Poland.

Мы нашли самые древние останки человека в Польше, чей возраст насчитывает примерно 115 тысяч лет. Их анализ показал, что они побывали в желудке крупной птицы. Мы никогда такого не видели среди останков людей, живших на Земле во времена ледникового периода. Павел Вальде-Новак из Ягеллонского университета в Кракове

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские «кузены» наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и в Испании.

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться «химией» для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

Вальде-Новак и его коллеги раскрыли еще одну интересную черту из жизни первых аборигенов Европы, проводя раскопки в пещере Цемна, расположенной неподалеку от Кракова в южной части Польши.

Здесь, как отмечают ученые, относительно недавно жили одни из самых северных групп неандертальцев в Европе. Им приходилось воевать за эти пещеры не только с другими племенами древних людей, но и с короткомордыми медведями, саблезубыми «тиграми"-гомотериями и прочими хищниками ледникового периода.

Ученые проводят раскопки в пещере Стайня на юге Польши | Источник: SCIENCE IN POLAND

Изучая слои на дне этой пещеры, сформировавшиеся примерно 115−110 тысяч лет назад, Вальде-Новак и его коллеги нашли множество орудий труда и две фаланги, кости пальцев, принадлежавшие, как полагают ученые, маленькой неандертальской девочке — ее возраст составлял от 5 до 7 лет.

Исследователи сразу обратили внимание на то, что кости сохранились крайне плохо — они были очень сильно изношены и несли на себе следы множественных повреждений.

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Проанализировав их структуру, ученые с удивлением обнаружили, что эти фаланги были неотличимы от костей, которые можно найти в помете крупных хищных птиц.

Соответственно, все это говорит на то, что белоголовые орланы и другие хищные птицы, чьи когти и кости периодически находят в неандертальских пещерах, могли тоже быть одними из главных «врагов» Homo neanderthalensis.