Гигантские птицы охотились на детей неандертальцев, выяснили ученые
Польские археологи нашли в одной из пещер на юге Польши крайне необычные останки маленькой неандертальской девочки, съеденной и переваренной большой хищной птицей.
Польские археологи нашли в одной из пещер на юге Польши крайне необычные останки маленькой неандертальской девочки, съеденной и переваренной большой хищной птицей.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Польские археологи нашли в одной из пещер на юге Польши крайне необычные останки маленькой неандертальской девочки, съеденной и переваренной большой хищной птицей. О результатах их раскопок рассказывает портал Science in Poland.
Мы нашли самые древние останки человека в Польше, чей возраст насчитывает примерно 115 тысяч лет. Их анализ показал, что они побывали в желудке крупной птицы. Мы никогда такого не видели среди останков людей, живших на Земле во времена ледникового периода.
Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские «кузены» наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и в Испании.
К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться «химией» для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.
Здесь, как отмечают ученые, относительно недавно жили одни из самых северных групп неандертальцев в Европе. Им приходилось воевать за эти пещеры не только с другими племенами древних людей, но и с короткомордыми медведями, саблезубыми «тиграми"-гомотериями и прочими хищниками ледникового периода.
Изучая слои на дне этой пещеры, сформировавшиеся примерно 115−110 тысяч лет назад,
Проанализировав их структуру, ученые с удивлением обнаружили, что эти фаланги были неотличимы от костей, которые можно найти в помете крупных хищных птиц.
Соответственно, все это говорит на то, что белоголовые орланы и другие хищные птицы, чьи когти и кости периодически находят в неандертальских пещерах, могли тоже быть одними из главных «врагов» Homo neanderthalensis.
Судя по находкам