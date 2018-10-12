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18:34 (мск), источник: РИА Новости

Туристы назвали лучший музей мира

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. По мнению большинства туристов, лучшим музеем мира стал Музей Орсе в Париже, сообщает TripAdvisor.

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Источник: AFP 2018

За год он поднялся на 2 строчки, обогнав двух соперников из Нью-Йорка: Метрополитен (третье место) и Национальный мемориал и музей памяти 9/11, посвященный памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года (второе место).

На четвертом расположился Британский Музей в Лондоне, на пятом — мадридский Прадо.

Также в десятку вошли музей Акрополя в Афинах, парижский Лувр, Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (США), Национальный музей антропологии в Мехико (Мексика) и Музей жертв войны во Вьетнаме.

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