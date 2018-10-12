Туристы назвали лучший музей мира

Источник: AFP 2018

За год он поднялся на 2 строчки, обогнав двух соперников из Нью-Йорка: Метрополитен (третье место) и Национальный мемориал и музей памяти 9/11, посвященный памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года (второе место).

На четвертом расположился Британский Музей в Лондоне, на пятом — мадридский Прадо.