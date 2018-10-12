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19:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

10-летнюю британку назвали в честь 25 легендарных боксеров

Давать такое количество имен — семейная традиция, которой уже не один десяток лет.

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Маленькая Уиллоу Тейлор-Браун из британского города Вулвергэмптон — настоящая местная звезда. А все благодаря необычной семейной традиции, которую в 1974 году начал ее дедушка Брайан Браун.

У девочки 25 имен по странной семейной традиции
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Дело в том, что дедуля был заядлым фанатом бокса и даже несколько лет колесил по всему миру, чтобы лично посмотреть на самые знаковые поединки.

Тогда в 1974 году он и сделал нечто неожиданное — назвал свою дочь Мария, а вдобавок приплюсовал еще 25 имен в честь легендарных боксеров.

Спустя много лет то же самое Мария сделала и со своей дочерью Уиллоу, которая носит те же 25 дополнительных имен.

Итак, полное имя маленькой девочки звучит так: Уиллоу Салливан Корбетт Фицсиммонс Джеффрис Харт Бернс Джонсон Уиллард Демпси Тунни Шмелинг Шарки Карнера Бэр Брэддок Луис Чарльз Уолкотт Марчиано Паттерсон Йоханссон Листон Клей Фрейзер Форман Тейлор-Браун.

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Примечательно, что целиком оно записано в официальных документах девочки — в паспорте и свидетельстве о рождении.

Сама Уиллоу признается, что не помнит всех имен, а ее мама подтвердила, что сама смогла запомнить свое полное имя, только став взрослой.

Кстати, Уиллоу не единственная из своего рода отличается странным длинным именем. Ее сестра Отом тоже носит все 25 имен.

И хотя такой внушительный список имен доставляет его обладательницам немало хлопот, они все считают эту традицию уникальной и веселой и обещают передавать имена дальше по наследству.

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