Ватикан откажется от контактов с неканоническими церквями на Украине

Он напомнил, что Святой престол категорически не вмешивается в дела православия, но его позиция касательно церкви, которую признает патриарх Константинопольский Варфоломей, ясна.
11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Кроме того, было объявлено о снятии анафемы и восстановлении в сане глав неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви — Филарета Денисенко и архиепископа Макария Малетича.
Президент Украины Петр Порошенко, комментируя действия Константинопольского патриархата, заявил что «боголюбивые украинцы» одержали победу над «московскими демонами».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия патриарха Константинопольского провокацией, поддерживаемой США.