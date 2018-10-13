Ватикан откажется от контактов с неканоническими церквями на Украине

Он напомнил, что Святой престол категорически не вмешивается в дела православия, но его позиция касательно церкви, которую признает патриарх Константинопольский Варфоломей, ясна.

11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Кроме того, было объявлено о снятии анафемы и восстановлении в сане глав неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви — Филарета Денисенко и архиепископа Макария Малетича.