Лучший «русский» салат выбрали в Испании
На кулинарной выставке в испанском
На кулинарной выставке в испанском
Как сообщает портал Noticia, победителем стал
В Испании «русский» салат является родственником «оливье», его готовят по самым разным рецептам. Так, участники конкурса добавляли в блюдо морского ежа, хамон и сырую рыбу.
Ранее сообщалось, что медуз из Азовского и Черного морей предлагают использовать в производстве пищевой продукции.
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