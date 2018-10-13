Лучший «русский» салат выбрали в Испании

Как сообщает портал Noticia, победителем стал шеф-повар из Барселоны. Рецепт каталонца включал морковь, картофель, оливки, тунец и майонез.

В Испании «русский» салат является родственником «оливье», его готовят по самым разным рецептам. Так, участники конкурса добавляли в блюдо морского ежа, хамон и сырую рыбу.