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04:59 (мск), источник: Известия

Лучший «русский» салат выбрали в Испании

На кулинарной выставке в испанском Сан-Себастьяне прошел первый конкурс на лучший «русский» салат.

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Как сообщает портал Noticia, победителем стал шеф-повар из Барселоны. Рецепт каталонца включал морковь, картофель, оливки, тунец и майонез.

В Испании «русский» салат является родственником «оливье», его готовят по самым разным рецептам. Так, участники конкурса добавляли в блюдо морского ежа, хамон и сырую рыбу.

Ранее сообщалось, что медуз из Азовского и Черного морей предлагают использовать в производстве пищевой продукции.

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