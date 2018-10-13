Почему работающим женщинам выгодно не подчеркивать женственность

Источник: vedomosti//Варвара Гранкова

Эшли Мартин, преподаватель Стэнфордского университета, и Кэт­рин Филлипс, профессор Колумбийского университета, спрашивали людей, согласны ли они с различными заявлениями о важности гендерных различий. Выяснилось, что женщины, подчеркивающие сходство мужчин и женщин («гендерно слепые»), были в большей степени уверены в себе и своих силах, чем те, кто настаивал на разнице полов («гендерно осведомленные»).

Вывод исследователей: женщинам выгодно игнорировать гендерные различия.

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Эшли Мартин: В ходе этого и четырех других исследований мы видели одно и то же: женщины, закрывавшие глаза на различия полов, вели себя увереннее. Они думали, что смогут справиться с трудностями на работе; спокойно возражали другим; говорили, что будут брать на себя ответственность, проявлять инициативу, вести переговоры. Этот эффект ярче всего проявлялся в компаниях с преобладанием мужчин.

HBR: Что значит «закрывать глаза на различия полов»?

— Гендерная слепота и гендерная осведомленность — две стратегии достижения равенства. Осведомленность — это набор убеждений или действий, которые способствуют признанию и поддержке гендерных различий. Кажется, что гендерная слепота — нечто противоположное, но на самом деле речь не о том, чтобы игнорировать расхождения.

Гендерным особенностям просто уделяют меньше внимания, считают их менее важными, чем другие факторы. Фокус п­­еремещается на сходства и на индивидуальные черты: что делает человека уникальной личностью, а не женщиной.

Обе стратегии направлены на поддержку женщин, но пока не ясно, какая из них лучше.

— Видимо, гендерная слепота.

— Иногда. Слепота снимает «мужской» ярлык с некоторых черт характера и особенностей, таких как самоуверенность, конкурентоспособность и готовность рисковать, которые необходимы для карьерного роста. Как результат — женщины находят эти качества в себе и чувствуют себя увереннее.

— Жаль, что женщинам приходится забывать о своей половой принадлежности, чтобы добиться карьерных успехов. Разве это не пережиток прошлого?

— Гендерная слепота непривычна, ведь нас учат признавать многообразие. Но проб­лема не в поддержке разнообразия, а в том, какие различия мы подчеркиваем.

— Какие различия вызывают проблемы?

— Я говорю о фундаментальных расхождениях: в личностных характеристиках, интересах, навыках — именно они связаны с гендерными стереотипами (что лучше удается женщинам, а что мужчинам, что кому нравится). Женщины, которых в ходе первого исследования просили перечислить гендерные особенности, называли способность к действию, самоуверенность, независимость, конкурентоспособность, решительность. Люди по-прежнему склонны приписывать эти качества мужчинам. Женщинам кажется: если акцентировать эти различия, их лидерские качества подвергнут сомнению.

— То есть речь о том, чтобы игнорировать расхождения именно в способностях?

— Совершенно верно. Нельзя игнорировать реально существующие проблемы вроде тотального неравенства, с которым сталкиваются женщины.

Было доказано, что принципы меритократии (согласно им на работе со всеми обращаются одинаково и у всех равные возможности) наносят ущерб женщинам и представителям меньшинств. Закрывая глаза на эти различия, вы игнорируете системные проблемы в своей организации, из-за которых женщины чувствуют себя менее уверенно.

Вы словно говорите: «Раз дело не в системе, значит — в самих женщинах». Это опасно. Гендерную слепоту необходимо «включать» очень осторожно. Нужно искоренять представление о том, что у женщин и мужчин разные способности.

— Но кажется ли вам, что, отрицая гендерные различия, мы перестаем быть… естественными?

— Нет. Гендерная слепота не означает, что женщины должны действовать «по-мужски»; она стирает саму идею о том, что определенные качества присущи представителям только одного пола. Думаю, гендерная осведомленность точно так же может быть связана с неестественностью, особенно если женщины ведут себя не типично «по-женски». Подчеркивая различия, а затем призывая женщин — и мужчин — быть на работе самими собой, мы словно утверждаем: естественность определяется исключительно полом.

Гендерная слепота позволяет людям действительно быть самими собой, а не ломать голову над тем, как должны вести себя настоящие мужчины и женщины.

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— То есть гендерная слепота придает женщинам уверенность в себе?

— Да, мы это доказали. Мы давали участникам исследования статью о новых способах добиться равенства на рабочем месте. Половине досталась заметка о том, что гендерных различий не ­существует и, чтобы достичь гармонии в коллективе, стоит обращать внимание на сходства. В статье, доставшейся второй половине, говорилось: надо подчеркивать различия и опираться на типично «женские» навыки, чтобы достичь гармонии. Женщины из первой группы после прочтения вели себя увереннее. Они чаще заявляли: «Я могу решить проблемы» и «Я чувствую себя комфортно, не соглашаясь с коллегами или бросая им вызов». Мы сравнивали их состояние с исходным (до чтения заметки) и с ощущениями представителей второй группы.

— А мужчин вы изучали?

— Одно из исследований показало, что гендерная слепота не влияет на их уверенность в себе. А другое, наоборот, что она лишает мужчин веры в свои силы. Это согласуется с нашими выводами. Когда мы говорим о различиях, то обычно выделяем типично мужские характеристики, которые, как считается, помогают в работе. Преуменьшая их важность, мы лишаем мужчин уверенности в себе.

— Вы убеждены, что это женщинам нужно быть более уверенными в себе, а не мужчинам — менее самонадеянными?

— И женщины, и мужчины уверены в своих навыках — но мужчины даже чересчур. Возможно, женщины оценивают себя точнее, но разрыв в восприятии — это все равно проблема.

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— Как вы поняли, что уверенность в своих силах влияет на поведение?

— Мы оценили ответы людей на вопросы о некоторых ситуациях. Например, если женщине выпал определенный набор карт при игре в блэкджек, возьмет ли она еще одну карту? Будет ли она выбивать себе более высокий оклад на переговорах о зарплате? Мы заметили: когда женщины приписывают себе типично «мужские» черты (это чаще происходит в гендерно слепой компании), они чувствуют себя увереннее и действуют решительнее.

— Гендерная слепота — нечто вроде расовой?

— Нет, хотя мы обращались к исследованиям расовых различий — многие термины и тесты мы позаимствовали оттуда. Но расовые проблемы отличаются от гендерных. Когда мы просим людей не обращать внимания на цвет кожи, они обычно игнорируют системные и структурные особенности обращения с представителями других рас. Поэтому про цвет кожи выгоднее помнить.

Но в случае с гендерной слепотой большинство различий — не системные; это лишь стереотипы. Так что в теории расовая слепота сродни гендерной, но на практике — нет.

— Как руководителям придерживаться «гендерно слепого» подхода?

— Нужно забыть о стереотипах при распределении задач и обязанностей, при взаимодействии с подчиненными и продвижении их по службе. Например, женщин часто просят поддерживать порядок в офисе или взять на себя эмоциональную работу: считается, что они лучше справляются с такими заданиями.

Обычно люди пытаются определить интересы и желания мужчин и женщин. Гендерная слепота сводит этот эффект к минимуму: к человеку относятся как к уникальной личности.

— Как мне забыть о своей половой принадлежности на работе?