«Россия не должна быть сброшена со счетов». Правила жизни Маргарет Тэтчер

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Сегодня Маргарет Тэтчер исполнилось бы 93 года. Первая женщина на посту премьер-министра Великобритании, известная как «железная леди», была жестким и бескомпромиссным политиком. Будучи матерью двоих детей, она доказала, что женщины способны не только командовать в доме, но и управлять целой страной.

О политике

Что бы ни обещали дипломаты, рассчитывайте на худшее.

Какой бы ни была оценка долгосрочных целей и устремлений России, качества, продемонстрированные господином Путиным, не могут не впечатлять. В его лице страна после долгих лет беспорядка и развала получила сильного и энергичного лидера.

Пока российская система опирается на связи, коррупцию, преступность и картели, нельзя рассчитывать на подлинную свободу и демократию. Запад должен открыто говорить об этом народу России.

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Россия не может и не должна быть сброшена со счетов. Лично я убеждена в этом.

Что касается меня, то я предпочитаю проводить такую линию, которая опирается на принципы до тех пор, пока они не начинают действовать, как удавка; кроме того, я предпочитаю, чтобы эти принципы наряду с благими намерениями подкреплялись и сталью.

Парламент сам по себе был — и остается — очень мужским местом.

Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной.

О себе

Я часто размышляю, какое счастье, что я родилась в 1925 году, а не на двадцать лет раньше.

В течение долгого времени я могу спать по пять часов в сутки. Утром я пью кофе и витамин С.

Я часто нетерпелива в общении с людьми.

Я не тверда, я ужасающе мягка. Но я никогда не дам себя травить. Мне нестерпимо знать, что кто-то хочет направлять меня куда угодно против моего желания.

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Я — лидер стаи. Но что это за лидер, если он не ведет стаю за собой? Конечно, они позади меня. Если бы они были передо мной, то они и были бы лидерами.

Образ бессердечного человека, покушающегося на благополучие маленьких детей, который создали мои оппоненты и пресса, причинял мне глубокую боль, ведь я никогда не была счастливее где-либо, чем в компании детей. Но любой политик, желающий занять высокий пост, должен быть готов пройти через нечто похожее.

Я развила привычку не читать со вниманием все статьи и обзоры обо мне в газетах.

Я скорее предпочла бы железную статую, но бронза тоже сойдет… Она не заржавеет. (так Тэтчер отреагировала на открытие памятника в ее честь).

И даже бюрократия может оказаться человечной.

Трудно сказать, когда ты больше беспокоишься о своих детях — когда они рядом или когда далеко.

О принципах

Мир, который существует сегодня, лучше всего понятен тому, кто хорошо знает, каким мир был вчера.

Если вы решили сражаться — сражайтесь до победы.

Не оставляйте тиранов и агрессоров безнаказанными.

Нужно много работать. Это единственное, что ты можешь сделать, если хочешь чего-то добиться.

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