Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия выносит окончательный вердикт по выходу из ПАСЕ
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Евгений Папунаишвили умилил поклонников снимком с дочкой
Губернатор обеспечил себе "золотой парашют" за день до отставки
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Дочь сделала маме макияж на Хэллоуин несмываемой помадой
Анна Седокова пожаловалась на редкие встречи с дочкой
"Присоединение" Белоруссии к России: Лукашенко делает заявление
Опечаленная мать Кокориных сделала заявление
Умерла актриса МХАТ Маргарита Юрьева - СМИ
Пожертвование депутата Терешковой возмутило Сеть
Губернатор обеспечил себе "золотой парашют" за день до отставки
Министр уволилась после 26 загранпоездок за 2 года
В Донбассе перемены: ополчение сворачивает позиции - Гау
Хабиб показал фото подаренной Кадыровым машины
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Как ошибаются собственники при продаже квартир
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
17:21 (мск), источник: Forbes

«Россия не должна быть сброшена со счетов». Правила жизни Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер о своих принципах, характере и отношении к России и Путину.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Сегодня Маргарет Тэтчер исполнилось бы 93 года. Первая женщина на посту премьер-министра Великобритании, известная как «железная леди», была жестким и бескомпромиссным политиком. Будучи матерью двоих детей, она доказала, что женщины способны не только командовать в доме, но и управлять целой страной.

О политике

Что бы ни обещали дипломаты, рассчитывайте на худшее.

Какой бы ни была оценка долгосрочных целей и устремлений России, качества, продемонстрированные господином Путиным, не могут не впечатлять. В его лице страна после долгих лет беспорядка и развала получила сильного и энергичного лидера.

Пока российская система опирается на связи, коррупцию, преступность и картели, нельзя рассчитывать на подлинную свободу и демократию. Запад должен открыто говорить об этом народу России.
Читайте также
Захарова вспомнила несуществующую цитату Тэтчер

Россия не может и не должна быть сброшена со счетов. Лично я убеждена в этом.

Что касается меня, то я предпочитаю проводить такую линию, которая опирается на принципы до тех пор, пока они не начинают действовать, как удавка; кроме того, я предпочитаю, чтобы эти принципы наряду с благими намерениями подкреплялись и сталью.

Парламент сам по себе был — и остается — очень мужским местом.

Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной.

О себе

Я часто размышляю, какое счастье, что я родилась в 1925 году, а не на двадцать лет раньше.

В течение долгого времени я могу спать по пять часов в сутки. Утром я пью кофе и витамин С.

Я часто нетерпелива в общении с людьми.

Я не тверда, я ужасающе мягка. Но я никогда не дам себя травить. Мне нестерпимо знать, что кто-то хочет направлять меня куда угодно против моего желания.
Читайте также
Что случится, если женщины вдруг станут сильнее мужчин

Я — лидер стаи. Но что это за лидер, если он не ведет стаю за собой? Конечно, они позади меня. Если бы они были передо мной, то они и были бы лидерами.

Образ бессердечного человека, покушающегося на благополучие маленьких детей, который создали мои оппоненты и пресса, причинял мне глубокую боль, ведь я никогда не была счастливее где-либо, чем в компании детей. Но любой политик, желающий занять высокий пост, должен быть готов пройти через нечто похожее.

Я развила привычку не читать со вниманием все статьи и обзоры обо мне в газетах.

Я скорее предпочла бы железную статую, но бронза тоже сойдет… Она не заржавеет. (так Тэтчер отреагировала на открытие памятника в ее честь).

И даже бюрократия может оказаться человечной.

Трудно сказать, когда ты больше беспокоишься о своих детях — когда они рядом или когда далеко.

О принципах

Мир, который существует сегодня, лучше всего понятен тому, кто хорошо знает, каким мир был вчера.

Если вы решили сражаться — сражайтесь до победы.

Не оставляйте тиранов и агрессоров безнаказанными.

Нужно много работать. Это единственное, что ты можешь сделать, если хочешь чего-то добиться.

При подготовке статьи использованы материалы:

Тэтчер М. Автобиография/Пер. с англ. — М.: АСТ, 2014. — 800 с. ; Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира/Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 504 с. ; Оленцева Н. Женщины, которые изменили мир — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 232 с.

Интервью Маргарет Тэтчер телевидению СССР 1987 г; РИА Новости; MarieClaire; Коммерсант.

 Хороший человек: почему Цукерберг готов сотрудничать с государством, а Дуров — нет
Выжатый лимон: как непрерывно двигаться вперед и успевать быть счастливой
На Байконуре приостановлена сборка следующей ракеты «Союз-ФГ»
Археологи в Италии нашли «вампирское» захоронение
Почему работающим женщинам выгодно не подчеркивать женственность
Рамзан Кадыров раскрыл секрет примирения Тимати и Нурмагомедова
Западную коалицию обвинили в фосфорном ударе по Сирии
СМИ: Имущество и счета Глушакова и его жены арестовали
В Черном море затонул теплоход с металлоломом, экипаж спасли
Спорт
Анри — в «Монако»! Что нужно знать о новом тренере Головина Полузащитник сборной России Александр Головин теперь будет работать вместе со звездой мирового футбола
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто? В прошлом году за отсутствие такой наклейки водителю грозили предупреждение или штраф 500 рублей. А как сейчас?
Кино
Кирилл Плетнев: «Я не наигрался в истории про любовь» Популярный актер, который не побоялся уйти в режиссуру и начать с чистого листа, рассказал о своей уже второй по счету картине — мелодраме «Без меня». А еще — о принципиальном отказе играть военных и любви к сериалам
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
IKEA весной начнет продажи товаров для животных в России
Дети
Принц Джордж и принцесса Шарлотта стали звездами на свадьбе внучки Елизаветы II Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже привыкли быть в центре внимания на публичных мероприятиях
Леди
Иванка Трамп пришла в Белый дом в ослепительном костюме (фото) Дочка президента США продемонстрировала безупречный вкус.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь