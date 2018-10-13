«Россия не должна быть сброшена со счетов». Правила жизни Маргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер о своих принципах, характере и отношении к России и Путину.
Маргарет Тэтчер о своих принципах, характере и отношении к России и Путину.
Сегодня Маргарет Тэтчер исполнилось бы 93 года. Первая женщина на посту
Что бы ни обещали дипломаты, рассчитывайте на худшее.
Какой бы ни была оценка долгосрочных целей и устремлений России, качества, продемонстрированные господином Путиным, не могут не впечатлять. В его лице страна после долгих лет беспорядка и развала получила сильного и энергичного лидера.
Россия не может и не должна быть сброшена со счетов. Лично я убеждена в этом.
Что касается меня, то я предпочитаю проводить такую линию, которая опирается на принципы до тех пор, пока они не начинают действовать, как удавка; кроме того, я предпочитаю, чтобы эти принципы наряду с благими намерениями подкреплялись и сталью.
Парламент сам по себе был — и остается — очень мужским местом.
Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной.
Я часто размышляю, какое счастье, что я родилась в 1925 году, а не на двадцать лет раньше.
В течение долгого времени я могу спать по пять часов в сутки. Утром я пью кофе и витамин С.
Я часто нетерпелива в общении с людьми.
Я — лидер стаи. Но что это за лидер, если он не ведет стаю за собой? Конечно, они позади меня. Если бы они были передо мной, то они и были бы лидерами.
Образ бессердечного человека, покушающегося на благополучие маленьких детей, который создали мои оппоненты и пресса, причинял мне глубокую боль, ведь я никогда не была счастливее
Я развила привычку не читать со вниманием все статьи и обзоры обо мне в газетах.
Я скорее предпочла бы железную статую, но бронза тоже сойдет… Она не заржавеет. (так Тэтчер отреагировала на открытие памятника в ее честь).
Трудно сказать, когда ты больше беспокоишься о своих детях — когда они рядом или когда далеко.
Мир, который существует сегодня, лучше всего понятен тому, кто хорошо знает, каким мир был вчера.
Если вы решили сражаться — сражайтесь до победы.
Не оставляйте тиранов и агрессоров безнаказанными.
При подготовке статьи использованы материалы:
Тэтчер М. Автобиография/Пер. с англ. — М.: АСТ, 2014. — 800 с. ; Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира/Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 504 с. ; Оленцева Н. Женщины, которые изменили мир — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 232 с.