Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США официально обратились к России по ДНР и ЛНР
Эксперты назвали автомобили, которые меньше всего теряют в цене
На пике сексуального наслаждения у азиатов и европейцев разная мимика
Летчик-космонавт Корниенко об аварии "Союза": ребятам повезло
Будущие пенсионеры ринулись скупать новостройки Подмосковья
Куда бюджетно съездить на ноябрьские праздники?Топ-5 направлений, которые как нельзя лучше подходят для краткосрочной поездки в начале ноября
Пятимесячная девочка посетила почти все американские штаты
8 правил воспитания от Конфуция
ЧП со звуком произошло на встрече Путина и Лукашенко в Могилеве
США обратились к РФ с требованием по ДНР
Пышные формы в маленьком купальнике: 23-летняя опубликовала фото
Девушка неприятно удивлена подаренной квартирой
Актер Хью Джекман об увиденном в Москве: «Мы стояли, разинув рты»
Питомец Путина, напугавший Меркель (фото)
Министр РФ уволена после отказа пожить на прожиточный минимум
Молодой муж рассказал о разводе с Климовой - СМИ
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Как ошибаются собственники при продаже квартир
Фоторепортажи
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
8Нидерланды выслали четверых россиян
12:03 (мск), источник: РИА Новости

Член экипажа «Союза» Ник Хейг не считается астронавтом, заявил эксперт

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американца Ника Хейга, для которого полет на космическом корабле «Союз МС-10» был первым и закончился аварией, по классификации Международной федерации астронавтики нельзя называть астронавтом, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Наверх
Источник: РИА Новости

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Полет космическим признать нельзя. Это ракетный полет. Также ракетным признан полет, который в 1983 году совершили Титов и Стрекалов, когда система аварийного спасения выдернула их из горящей ракеты.
Александр Железняков
академик Российской академии космонавтики

«Классифицировать его как космонавта нельзя, но как участника ракетного полета — можно», — добавил Железняков о Хейге, уточнив, что «участник ракетного полета» — неофициальное название.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-10» с Хейгом и Овчининым поднялся на высоту 80 км. Эксперт отметил, что по классификации Международной федерации астронавтики, чтобы считаться космонавтом/астронавтом, необходимо подняться на высоту 100 км — на так называемую линию Кармана, условную границу между атмосферой и космосом.

«У нас более жесткое определение. У нас космонавтом считается тот, кто совершил орбитальный космический полет», — пояснил Железняков.

По его словам, в мире до сих пор нет единого подхода, кого считать космонавтом и какой полет считать космическим. Например, рассказал он, астронавтами считают погибших в 1986 году участников полета на шаттле «Челленджер», хотя они поднялись на высоту 14 км над уровнем моря. Кроме того, в США к астронавтам причисляют пять летчиков ракетоплана Х-15, которые поднимались на высоту 80 км.

Читайте также:

 Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией
Варфоломей 'лишил патриаршества' Филарета. И не дал автокефалию
Ставки депозитов растут из-за потребности банков в ликвидности.
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о Кокорине и Мамаеве
Синоптики рассказали, какой будет зима в этом году
У мужа уволенной саратовской чиновницы нашли рыбзавод
Болтон заявил, что едет в Москву ради улучшения отношений
Как выглядит турецкий «Стоунхендж» (фото)
Спорт
«Обвинений в избиении водителя Павлу Мамаеву не предъявлялось» Адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов подробно рассказал о деле своего клиента
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто? В прошлом году за отсутствие такой наклейки водителю грозили предупреждение или штраф 500 рублей. А как сейчас?
Кино
Батрутдинов признался, что пошел на «Холостяк» ради путешествий Резидент Comedy Club прокомментировал слухи о своем повторном участии в проекте
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Дети
Виктория Лопырева подогрела слухи о своей беременности Масла в огонь подлил свежий снимок звезды
Леди
Иванка Трамп пришла в Белый дом в ослепительном костюме (фото) Дочка президента США продемонстрировала безупречный вкус.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь