Как выглядит турецкий «Стоунхендж» (фото)
Это древнейшее из крупных мегалитических сооружений в мире.
Это древнейшее из крупных мегалитических сооружений в мире.
На
Пузатый, или Пупочный холм привлек внимание археологов еще в 1960-х годах. Время от времени пастухи находили здесь древние фигурки животных, а местные земледельцы выкапывали мешающие каменные блоки и сваливали их в кучу. Ученые предположили, что под слоем земли на 15-метровом холме может находиться кладбище византийской эпохи.
В 1994 году немецкие и турецкие археологи под руководством Клауса Шмидта
Дальнейшие открытия на холме
Пока что заключения о Пупочном холме носят предварительный характер, ведь раскопки охватили только 5% его территории. Они будут вестись как минимум до 2050 года. Но уже сейчас понятно, что это открытие меняет научные представления о раннем неолите не только Ближнего Востока, но и Евразии в целом.
Возведение таких сооружений требует определенной социальной организации. Раньше считалось, что она нехарактерна для мезолита, когда был возведен комплекс. Но
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