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11:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит турецкий «Стоунхендж» (фото)

Это древнейшее из крупных мегалитических сооружений в мире.

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На юго-востоке Турции, недалеко от сирийской границы, находится уникальный храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, который перевернул с ног на голову представления ученых о культуре неолита всей Евразии.

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Пузатый, или Пупочный холм привлек внимание археологов еще в 1960-х годах. Время от времени пастухи находили здесь древние фигурки животных, а местные земледельцы выкапывали мешающие каменные блоки и сваливали их в кучу. Ученые предположили, что под слоем земли на 15-метровом холме может находиться кладбище византийской эпохи.

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В 1994 году немецкие и турецкие археологи под руководством Клауса Шмидта наконец-то приступили к раскопкам, чтобы установить истину. Уже по виду одних камней, найденных практически на поверхности, Шмидт предположил, что это стоянка каменного века.

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Дальнейшие открытия на холме Гёбекли-Тепе стали настоящей сенсацией. В самом нижнем слое археологи обнаружили трехметровые колонны с рисунками, соединенные в круг. Их возраст оценили в 12 тысяч лет. То есть культовое сооружение Гёбекли-Тепе оказалось старше Стоунхенджа и египетских пирамид.

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Пока что заключения о Пупочном холме носят предварительный характер, ведь раскопки охватили только 5% его территории. Они будут вестись как минимум до 2050 года. Но уже сейчас понятно, что это открытие меняет научные представления о раннем неолите не только Ближнего Востока, но и Евразии в целом.

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Возведение таких сооружений требует определенной социальной организации. Раньше считалось, что она нехарактерна для мезолита, когда был возведен комплекс. Но Гёбекли-Тепе доказывает, что социальное расслоение в Евразии начало возникать гораздо раньше, чем пишут в учебниках по истории.

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