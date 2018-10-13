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15:12 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил Марка Захарова с юбилеем

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова с 85-летием, отметив, что именно он открыл целую плеяду талантливейших актёров, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

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Источник: РИА Новости

«Вы посвятили себя творчеству, создали легендарный “Ленком”, который стал настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, вписали яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа, открыли целую плеяду талантливейших актёров», — говорится в телеграмме.

Президент от души пожелал успехов и благополучия народному артисту СССР.

«Крепкого Вам здоровья и всего самого доброго», — добавил Путин.

Советскому и российскому режиссеру театра и кино, актеру, сценаристу, народному артисту СССР Марку Анатольевичу Захарову 13 октября исполняется 85 лет.

В начале 1980-х годов режиссура Захарова достигла пика зрелости. Каждый его спектакль становился событием театральной жизни Москвы. Среди самых успешных работ режиссера спектакли «Тиль», «В списках не значился», «Иванов», «Парень из нашего города», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», «Три девушки в голубом», «Мудрец», «Поминальная молитва», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Чайка», «Королевские игры», «Варвар и еретик», «Мистификация», «Город миллионеров», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад».

Подробнее о биографии Марка Захарова читайте в справке РИА Новости

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