Путин поздравил Марка Захарова с юбилеем

«Вы посвятили себя творчеству, создали легендарный “Ленком”, который стал настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, вписали яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа, открыли целую плеяду талантливейших актёров», — говорится в телеграмме.