Источник назвал сроки отправки новой экспедиции на МКС
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Очередная экспедиция отправится на МКС ближе к началу декабря, окончательные сроки не определены, рассказал РИА Новости источник в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Очередная экспедиция отправится на МКС ближе к началу декабря, окончательные сроки не определены, рассказал РИА Новости источник в
«Предварительно называются разные даты, в том числе и 28 ноября, и первые числа декабря, но ничего еще не определено. Существует цикл предполетной подготовки экипажа, все будет зависеть от того, как будет согласован график», — сказал собеседник.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике.
Авария, возможно, произошла
Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских «Союзах».