Источник назвал сроки отправки новой экспедиции на МКС

Источник: Роскосмос/Олег Артемьев

«Предварительно называются разные даты, в том числе и 28 ноября, и первые числа декабря, но ничего еще не определено. Существует цикл предполетной подготовки экипажа, все будет зависеть от того, как будет согласован график», — сказал собеседник.

Ранее другой источник РИА Новости заявил, что запуск очередной экспедиции планируется провести в период с 5 по 7 декабря. СМИ сообщали о возможности старта новой экспедиции 28 ноября.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку.

Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.