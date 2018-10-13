В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна

Ранее некоторые СМИ написали, что Джигарханян помещен в одну из больниц в состоянии средней тяжести.

«Чего-то сильно критического не происходит, но есть проблемы, которые требуют стационарного решения. В течение пары недель ему придется пробыть в больнице. Сейчас я еду к нему», — сказал агентству Согомонян.