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13:23 (мск), источник: РИА Новости

В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Известный актер Армен Джигарханян госпитализирован и пробудет в больнице около двух недель, сообщил РИА Новости его друг Артур Согомонян.

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Источник: РИА Новости

Ранее некоторые СМИ написали, что Джигарханян помещен в одну из больниц в состоянии средней тяжести.

«Чего-то сильно критического не происходит, но есть проблемы, которые требуют стационарного решения. В течение пары недель ему придется пробыть в больнице. Сейчас я еду к нему», — сказал агентству Согомонян.

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