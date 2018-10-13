Пакистанец расколол лбом 243 ореха за минуту (видео)

Житель Пакистана Мохаммад Рашид Насим установил мировой рекорд, расколов лбом 243 грецких ореха за одну минуту.

Видео с успешной попыткой Насима было снято в Карачи. Орехи разместили на ровной поверхности в два ряда. Согнувшись, мужчина быстро ударял головой по каждому ореху. Под конец у него на лбу выступила кровь, но это не остановило Насима.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_Vi1WN7yEjM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущий рекорд был установлен в ноябре прошлого года. Тогда мужчине по имени Навин Кумар удалось расколоть 217 орехов.

По словам 32-летнего пакистанца, его цель — установить 50 мировых рекордов. «Я очень много тренируюсь, — говорит он. — Каждый раз, когда я устанавливаю рекорд, чувствую себя очень счастливым».

Насим — обладатель мировых рекордов по разбиванию лбом арбузов, по количеству орехов, раздавленных ладонью, и некоторых других.