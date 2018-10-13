Пакистанец расколол лбом 243 ореха за минуту (видео)
И установил новый рекорд.
И установил новый рекорд.
Житель Пакистана Мохаммад Рашид Насим установил мировой рекорд, расколов лбом 243 грецких ореха за одну минуту.
Видео с успешной попыткой Насима было снято в Карачи. Орехи разместили на ровной поверхности в два ряда. Согнувшись, мужчина быстро ударял головой по каждому ореху. Под конец у него на лбу выступила кровь, но это не остановило Насима.
Предыдущий рекорд был установлен в ноябре прошлого года. Тогда мужчине по имени Навин Кумар удалось расколоть 217 орехов.
По словам 32-летнего пакистанца, его цель — установить 50 мировых рекордов. «Я очень много тренируюсь, — говорит он. — Каждый раз, когда я устанавливаю рекорд, чувствую себя очень счастливым».
Насим — обладатель мировых рекордов по разбиванию лбом арбузов, по количеству орехов, раздавленных ладонью, и некоторых других.
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