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13:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пакистанец расколол лбом 243 ореха за минуту (видео)

И установил новый рекорд.

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Житель Пакистана Мохаммад Рашид Насим установил мировой рекорд, расколов лбом 243 грецких ореха за одну минуту.

Видео с успешной попыткой Насима было снято в Карачи. Орехи разместили на ровной поверхности в два ряда. Согнувшись, мужчина быстро ударял головой по каждому ореху. Под конец у него на лбу выступила кровь, но это не остановило Насима.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущий рекорд был установлен в ноябре прошлого года. Тогда мужчине по имени Навин Кумар удалось расколоть 217 орехов.

По словам 32-летнего пакистанца, его цель — установить 50 мировых рекордов. «Я очень много тренируюсь, — говорит он. — Каждый раз, когда я устанавливаю рекорд, чувствую себя очень счастливым».

Насим — обладатель мировых рекордов по разбиванию лбом арбузов, по количеству орехов, раздавленных ладонью, и некоторых других.

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