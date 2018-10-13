Археологи в Италии нашли «вампирское» захоронение

Необычное захоронение 10-летнего ребенка обнаружили археологи в познеримском некрополе поблизости коммуны Луньяно-ин-Теверина в Италии.

При погребении в рот усопшего вставили большой камень. Ученые из Университета Аризоны и Стэнфордского университета, обнаружившие скелет, считают, что это было «мерой предосторожности». Камень должен был «помешать» ребенку восстать из мертвых и заразить других людей.

По всей видимости, ребенок погиб от малярии. Известно, что в середине V века, когда появилось кладбище, в регионе произошла смертельная вспышка этой болезни. Останки еще не прошли ДНК-экспертизу, но на них нашли следы абсцесса — побочного эффекта малярии.

«Я никогда не видел ничего подобного. Это очень жутко и странно», — рассказал профессор Дэвид Сорен, который принимает участие в раскопках детского некрополя в Умбрии.

Археологи уже успели окрестить находку «вампиром из Луньяно». Захоронение нашли летом, но информацию о нем Аризонский университет распространил только в октябре.

До сих пор считалось, что кладбище было предназначено для младенцев. Самому старшему ребенку, похороненному здесь, было 3 года. Археологи вскрыли пока около 50 захоронений, но их может быть намного больше.

В некоторых из детских могил находили вороньи когти, кости лягушек, заполненные пеплом бронзовые котлы, останки домашних животных. По словам археологов, все указывает на то, что здесь проводились жертвоприношения.

Случай с камнями в Луньяно-ин-Теверина не единственный. В могиле 3-летней девочки были найдены камни, привязанные к ее рукам при погребении.