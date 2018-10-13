В РПЦ пообещали жесткий ответ Константинопольскому патриархату
МИНСК, 13 октября. /ТАСС/ —
МИНСК, 13 октября. /ТАСС/ —
Ответ Синода Русской Православной церкви по решениям Константинопольского патриархата относительно Украины будет адекватным и жестким, сказал в субботу журналистам
«Неблагодарное дело на нашем уровне давать
Он добавил, что большинство жителей Украины поддерживают каноническую Украинскую православную церковь."Большая часть украинского общества поддерживает каноническую Украинскую церковь, она имеет свои пути развития и целеполагание. Она является неотъемлемой частью украинского общества", — подчеркнул Волков.
«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом даст Священный Синод, который соберется в Минске в понедельник <…> В любом случае, ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле», — сказал он.
Авторитет патриарха Кирилла после решений Синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу вырастет среди верующих, добавил Волков.
Предстоятель Русской церкви ежечасно и ежедневно молится о своей пастве, в том числе и на Украине, которая ему бесконечно дорога. Он любит украинский народ, и украинский народ любит своего патриарха. И здесь можно говорить только об укреплении его авторитета и понимать, что мы должны поддерживать Украинскую православную церковь и сплачиваться вокруг нее.
Вместе с тем, по словам Волкова, нужно оценить авторитет тех, кто политическими способами пытается усилить напряжение вокруг украинского церковного вопроса и выстраивает отношения с раскольниками. «Нужно посмотреть, какой авторитет будет у тех людей, которые нарушают церковные каноны, вступают в отношения с раскольниками, вторгаются на чужую каноническую территорию, которые политические методы влияния направляют внутрь церковной общины», — подчеркнул священнослужитель.
На заседании синода 9 — 11 октября Константинопольский патриархат «подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата». Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.
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