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18:04 (мск), источник: ТАСС

В РПЦ пообещали жесткий ответ Константинопольскому патриархату

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/ — Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков добавил, что большинство жителей Украины поддерживают каноническую Украинскую православную церковь.

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Ответ Синода Русской Православной церкви по решениям Константинопольского патриархата относительно Украины будет адекватным и жестким, сказал в субботу журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков по случаю визита предстоятеля РПЦ в Белоруссию.

Вместе с тем Волков затруднился сказать, какие конкретные решения будут приняты.

«Неблагодарное дело на нашем уровне давать какие-то предположительные оценки. Следует немного подождать», — отметил пресс-секретарь патриарха.

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Он добавил, что большинство жителей Украины поддерживают каноническую Украинскую православную церковь."Большая часть украинского общества поддерживает каноническую Украинскую церковь, она имеет свои пути развития и целеполагание. Она является неотъемлемой частью украинского общества", — подчеркнул Волков.

«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом даст Священный Синод, который соберется в Минске в понедельник <…> В любом случае, ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле», — сказал он.

Авторитет патриарха Кирилла после решений Синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу вырастет среди верующих, добавил Волков.

Предстоятель Русской церкви ежечасно и ежедневно молится о своей пастве, в том числе и на Украине, которая ему бесконечно дорога. Он любит украинский народ, и украинский народ любит своего патриарха. И здесь можно говорить только об укреплении его авторитета и понимать, что мы должны поддерживать Украинскую православную церковь и сплачиваться вокруг нее.
Александр Волков
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник

Вместе с тем, по словам Волкова, нужно оценить авторитет тех, кто политическими способами пытается усилить напряжение вокруг украинского церковного вопроса и выстраивает отношения с раскольниками. «Нужно посмотреть, какой авторитет будет у тех людей, которые нарушают церковные каноны, вступают в отношения с раскольниками, вторгаются на чужую каноническую территорию, которые политические методы влияния направляют внутрь церковной общины», — подчеркнул священнослужитель.

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Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси добавил, что Украинская православная церковь является единственной канонически признанной и продолжит свое служение.

На заседании синода 9 — 11 октября Константинопольский патриархат «подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата». Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.

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