Обследование в Москве подтвердило, что со здоровьем экипажа «Союза МС-10» все в порядке

Источник: NASA

Дополнительное медобследование в Москве подтвердило, что со здоровьем экипажа «Союза МС-10» после аварии ракеты «Союз-ФГ» все в порядке. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«Экипаж сразу по прилету в Москву прошел дополнительное медицинское обследование, которое подтвердило, что с ними все в порядке», — сказал собеседник агентства.

Астронавт NASA Ник Хейг скоро улетит в США, а космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин продолжит работу в Звездном городке, отметил источник.

«Экипаж уже встречался с комиссией на Байконуре, также с космонавтами уже общались сразу после встречи в аэропорту в Москве. Ник Хейг скоро улетит в США. А Алексею Овчинину комиссия по мере работы будет задавать вопросы. По большому счету, все понятно, поэтому от экипажа нужна минимальная информация», — сказал собеседник агентства.