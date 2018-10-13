Обследование в Москве подтвердило, что со здоровьем экипажа «Союза МС-10» все в порядке
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/ — По данным источника, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин продолжит работу в Звездном городке.
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/ — По данным источника, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин продолжит работу в Звездном городке.
Дополнительное медобследование в Москве подтвердило, что со здоровьем экипажа «Союза МС-10» после аварии ракеты «Союз-ФГ» все в порядке. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в
Астронавт NASA Ник Хейг скоро улетит в США, а космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин продолжит работу в Звездном городке, отметил источник.
«Экипаж уже встречался с комиссией на Байконуре, также с космонавтами уже общались сразу после встречи в аэропорту в Москве. Ник Хейг скоро улетит в США. А Алексею Овчинину комиссия по мере работы будет задавать вопросы. По большому счету, все понятно, поэтому от экипажа нужна минимальная информация», — сказал собеседник агентства.
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