Заброшенная роскошь. Как старый отель под Бейрутом обрел новую жизнь
Шикарный отель Grand Sofar неподалеку от Бейрута был жемчужиной архитектуры. Гражданская война в стране разрушила это здание, как и многие другие, но теперь оно восстановлено.
Шикарный отель Grand Sofar неподалеку от Бейрута был жемчужиной архитектуры. Гражданская война в стране разрушила это здание, как и многие другие, но теперь оно восстановлено.
Отель Grand Sofar в Бейруте
Сейчас владельцы отремонтировали здание и впервые открыли его для посетителей. Среди них — 80-летняя Самира Саих, которая полвека назад в этом отеле отмечала свою свадьбу.
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