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10:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Заброшенная роскошь. Как старый отель под Бейрутом обрел новую жизнь

Шикарный отель Grand Sofar неподалеку от Бейрута был жемчужиной архитектуры. Гражданская война в стране разрушила это здание, как и многие другие, но теперь оно восстановлено.

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Отель Grand Sofar в Бейруте когда-то был центром притяжения для знаменитых и высокопоставленных жителей ливанской столицы. Жемчужина архитектуры, в годы гражданской войны он был заброшен и частично разрушен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас владельцы отремонтировали здание и впервые открыли его для посетителей. Среди них — 80-летняя Самира Саих, которая полвека назад в этом отеле отмечала свою свадьбу.

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