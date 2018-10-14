Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Власти России будут продолжать прикладывать усилия по развитию села и создавать условия для самореализации его жителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении труженикам агропромышленного комплекса с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«На селе работает и живет почти каждый четвертый гражданин нашей страны, поэтому, конечно, мы всегда будем делать так, чтобы жизнь на селе стала богаче, краше, интереснее, чтобы человек мог реализовать и свои планы, и свои намерения, свои лучшие качества и свои таланты на родной земле», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в ночь на воскресенье на сайте Кремля.

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«Мы будем делать все для того, чтобы развивать медицину, дороги, образование», — отметил президент. «Здесь, конечно, еще очень и очень многое нужно сделать, но вместе с вами мы, безусловно, будем двигаться дальше, будем идти только вперед», — подчеркнул Путин, выразив уверенность в том, что вместе с аграриями «мы преуспеем в этом».

Глава государства отметил, что в России «труд тех, кто работает на земле, пользовался, пользуется и, уверен, всегда будет пользоваться особым уважением». «Неслучайно вас называют ласково — кормильцы», — добавил он.

Президент напомнил о том, что в последние годы сельскохозяйственная отрасль демонстрирует заметные темпы роста — за пять лет производство в аграрном секторе выросло на 20%. «Сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль производства, стало одним из локомотивов движения всей российской экономики. Только в прошлом году собран рекордный урожай зерновых — 135 млн т», — подчеркнул он.