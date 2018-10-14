Боеприпасы времен ВОВ обнаружили в Подмосковье

«13 октября в 12:00 от оперативного дежурного ЕДДС Солнечногорского муниципального района поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ в лесном массиве деревни Елизарово. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, расстояние до жилых строений — 1,5 километра», — говорится в сообщении.

Также 13 октября в 14:56 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Рузский поступило сообщение об обнаружении минометного снаряда (45 миллиметров) времен ВОВ около церкви в селе Никольское.

Расстояние до жилых строений — 20 метров. В 18:50 было установлено что боеприпас без взрывателя, угрозы не представляет. Он изъят силами ПСО-22 для дальнейшей утилизации.

«В 14:58 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Можайск поступило сообщение об обнаружении трех минометных мин (82 миллиметров) времен ВОВ в лесном массиве деревни Семеновское сельского поселения Замошинское. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 2,3 тысячи метров», — добавляется на сайте.

Изъятие и уничтожение обнаруженных боеприпасов запланировано на 15 октября силами ПСО-22 и министерства обороны РФ.