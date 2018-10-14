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09:46 (мск), источник: РИА Новости

Саратовская экс-министр получала материальную помощь из бюджета‍, пишут СМИ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, оказавшаяся в центре скандала из-за слов о прожиточном минимуме, в течении четырех лет получала материальную помощь от государства. Об этом сообщил портал «Медиаликс 64».

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Источник: министерство занятости, труда и миграции Саратовск

По информации издания, чиновнице, наряду с ее коллегами, выплаты из бюджета полагаются по региональному закону. Для министра такая ежегодная помощь составляет 100 тысяч рублей. Свой пост Соколова заняла в 2012 году и получила деньги в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Ранее также стало известно, что согласно декларации, доход экс-министра в 2016 году составил 1,75 миллиона рублей. В собственности у нее жилой дом площадью более 170 квадратных метров с приусадебным участком в 338 «квадратов», а также квартира площадью около 32 квадратных метров. В 2017 году ее доход вырос почти на треть — до 2,3 миллиона рублей.

Споры о прожиточном минимуме

Соколова оказалась в центре скандала после того, как в Сети появилось видео ее спора с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко в ходе заседания рабочей группы комитета по социальной политике Саратовской областной думы.

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Парламентарии обсуждали размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Депутаты предлагали увеличить его на 500 рублей, а Соколова — только на 288. Во время обсуждения она заявила, что ежемесячной выплаты в 3700 рублей для пенсионеров будет достаточно.

Тогда Бондаренко предложил ей провести эксперимент и покупать продукты в течение месяца, не выходя за пределы этой суммы. Соколова отказалась, объяснив, что ей не позволяет это сделать «статус министра».

Она добавила, что готова составить меню на эту сумму, исходя из тех магазинов, которые она посещает, и тогда «все поймут, что так жить можно». По ее словам, мяса она не обещает, однако купить курицу, сезонные фрукты и овощи, «макарошки» и кефир и уложиться в предлагаемую сумму денег вполне возможно.

После того как ролик опубликовали СМИ, чиновницу отправили в отставку. Губернатор региона Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, жизненно важным для людей. В его пресс-службе заявили, что ее обязанности будет исполнять первый заместитель министра Наталья Жуковская, а источник в правительстве региона уточнил, что должность Соколовой может занять замминистра Наталия Кривицкая.

В свою очередь, депутат Бондаренко заявил, что, несмотря на отставку Соколовой, он хочет лично провести эксперимент с меню на 3700 рублей и затем отчитаться о результатах.
Саратовский министр поплатилась должностью за «макарошки»
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