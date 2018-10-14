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11:25 (мск), источник: РИА Новости

Барселона, Амстердам, Египет: где искать самые колоритные рынки мира

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Любой опытный турист знает, что посещение рынка в путешествии — это не только способ утолить жажду шопинга, но и возможность изучить местные традиции и культуру. Самые колоритные рынки мира — в материале РИА Новости.

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Бокерия, Барселона, Испания

Источник: РИА "Новости"

Свою историю один из самых колоритных рынков не только Испании, но и Европы, ведет с XIII века, когда на месте, на тот момент находившемся за городом, собирались торговцы мясом. Лишь в начале XIX века рынок получил официальный статус, а в середине столетия — крытый павильон.

Бокерия находится на бульваре Рамбла, переполненном туристами, что помогло ему превратиться в достопримечательность, но свою лепту внесли и торговцы.

Они стремятся представить товар — фрукты, овощи, мясо и рыбу — в наилучшем свете, украшая прилавки декоративными фигурками, соломой, лентами, а также готовя салаты и закуски на вынос.

Сент-Уан, Париж, Франция

Источник: AFP 2018

Это один из крупнейших блошиных рынков в мире, где на площади более семи гектаров можно найти посуду, мебель, картины, детские игрушки, винтажную одежду и предметы коллекционирования. Сент-Уан существует уже более двухсот лет. Он был основан еще во времена, когда продавцы разыскивали свой будущий товар в мусоре. Рынок подразделяется на 14 более мелких рынков, некоторые из которых находятся под открытым небом, другие — под крышей.

Камден-маркет, Лондон, Великобритания

Источник: AFP 2018
По некоторым данным, Камден-маркет каждые выходные посещают около ста тысяч человек.

Несмотря на то, что он фигурирует в большинстве путеводителей по Лондону, местные жители также часто проводят здесь свободное время. Дело в том, что рынок находится в одном из самых богемных районов города, где, по одной из версий, зародилось направление музыки бритпоп, и воплощает его суть.

Здесь есть магазины с одеждой для рокеров и байкеров, палатки с виниловыми дисками, лавки товаров с Востока, мастерские начинающих дизайнеров одежды, клубы, пабы, фудкорты — и все максимально аутентичное и оригинальное.

Блюменмаркт, Амстердам, Нидерланды

Источник: Reuters

Еще в XVII веке на этом месте торговцы продавали цветы, плавая на лодках вдоль городских улиц. Сегодня Блюменмаркт — единственный в мире плавучий цветочный рынок, полностью превратившийся в туристическую достопримечательность, утратив свое значение для местных жителей. Самый ходовой товар — тюльпаны, луковицы которых продаются упаковками и на развес. А в декабре на рынке можно купить еще и рождественские деревья.

Гранд-Базар, Стамбул, Турция

Источник: AFP 2018

Примерно в километре от Голубой мечети в Стамбуле находится знаменитый Гранд-Базар, построенный в середине XV века. Внутри это рынка, считающегося одним из самых крупных в мире, больше полусотни улиц, четыре с половиной тысячи магазинов, около 20 фонтанов, несколько кафе и одна баня.

Как и на всех восточных рынках, здесь просто необходимо торговаться и сразу снижать цену в два раза.

Хан Эль-Халили, Каир, Египет

Источник: AFP 2018

Еще один восточный базар, не уступающий по колориту стамбульскому — Хан Эль-Халили, первое упоминание о котором датируется концом XIII века. На огромной площади располагаются торговые ряды, образующие целые кварталы, каждый из которых занимают ремесленники определенной специализации.

Особой популярностью среди туристов пользуются антиквариат, медная посуда, ковры, керамика, украшения из слоновой кости, изделия из красного и черного дерева, а также знаменитого местного стекла.

Темпл Стрит, Гонконг, Китай

Источник: AFP 2018

Чаще всего в Юго-Восточной Азии рынки появлялись возле храмов, и сердцем Темпл Стрита стал храм середины XIX века Тин Хау, посвященный богине моря. В большинстве путеводителей этот рынок называют достопримечательностью, обязательной к посещению для знакомства с китайскими традициями ночной торговли.

Тем, кто до рынка пока не добрался, можно посоветовать посмотреть два фильма, снятых здесь в девяностые: «Принц Темпл Стрит» и «Королева Темпл Стрит».

Чатучак, Бангкок, Таиланд

Источник: AFP 2018

Тайцы говорят: «Все, что есть в Таиланде, вы можете купить на Чатучаке». Это означает, что там есть абсолютно все — сувениры, электроника, шелк, антиквариат, игрушки, а также подделки мировых брендов одежды, мебели, ювелирных украшений и даже редких животных. Всем, кто отправляется на Чатучак, стоит учитывать, что он работает только по выходным с шести утра и до шести вечера, а сувенирные лавки — с десяти часов утра.

Цукидзи, Токио, Япония

Источник: РИА "Новости"

Главный рыбный рынок не только Токио, но и всей Японии, появился в начале XX века, но успел стать визитной карточкой города и точкой притяжения для гурманов. В Цукидзи есть кафе и рестораны, где подают суши из свежайшей, буквально только что выловленной рыбы, а также всевозможные морепродукты и водоросли.

Кашгарский рынок, Кашгар, Китай

Источник: AFP 2018

Кашгарский воскресный рынок — один из старейших в мире.

Он был узловым пунктом на Великом шелковом пути.

И по сей день тут можно найти все — от ослов до изделий местных ремесленников и мастеров. А успевших изголодаться посетителей ждут блюда азиатской кухни, которые подают в многочисленных местных забегаловках.

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