Зоопсихолог прокомментировала нападение собак на хозяйку в Подмосковье
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В том, что собаки нападают на заводчиков, обычно виноваты сами хозяева, считает доцент кафедры кормления и разведения животных
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В том, что собаки нападают на заводчиков, обычно виноваты сами хозяева, считает доцент кафедры кормления и разведения животных
Как сообщило в субботу ГСУ СК России по Московской области, две собаки породы бордоский дог загрызли насмерть свою хозяйку в поселке Быково в Подмосковье, следователи проводят проверку.
По мнению зоопсихолога, во избежание подобных трагедий нужно прежде всего узнать, для чего создавалась та или иная порода, потому что «каждая порода собак отличается большим развитием или большим преимуществом тех или иных инстинктов», а также необходимо правильно выращивать и воспитывать питомца.
«Человек несет определенные этические обязательства, этическую нагрузку именно потому, что он взялся приручить и одомашнить это животное, содержать его. Значит, он должен обеспечить абсолютно четкие условия, чтобы не пострадало ни животное, ни люди», — отметила она.
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