Зоопсихолог прокомментировала нападение собак на хозяйку в Подмосковье

Источник: РИА "Новости"

Как сообщило в субботу ГСУ СК России по Московской области, две собаки породы бордоский дог загрызли насмерть свою хозяйку в поселке Быково в Подмосковье, следователи проводят проверку.

«Да, бывает, что само животное более истеричное, но в большинстве случаев всегда виноват человек», — сказала Гладких, добавив, что чаще всего собаки нападают именно на своих хозяев.

По мнению зоопсихолога, во избежание подобных трагедий нужно прежде всего узнать, для чего создавалась та или иная порода, потому что «каждая порода собак отличается большим развитием или большим преимуществом тех или иных инстинктов», а также необходимо правильно выращивать и воспитывать питомца.

«Человек несет определенные этические обязательства, этическую нагрузку именно потому, что он взялся приручить и одомашнить это животное, содержать его. Значит, он должен обеспечить абсолютно четкие условия, чтобы не пострадало ни животное, ни люди», — отметила она.