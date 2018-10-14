День города Кишинева 2018: Почему плачут жители и гости столицы
День города Кишинева 2018 вызывает слезы, но совсем не от радости.
День города Кишинева 2018 вызывает слезы, но совсем не от радости.
В последнее время любой праздник в Кишиневе — это праздник со слезами на глазах. Эти слезы необязательно от горя или счастья — чаще всего
Несмотря на ранние часы, в городе вовсю идет «жарка» — поросят зажаривают целиком, не отрубая голов… Газовых баллонов мы не обнаружили, сколько не смотрели. Ранее, напомним, и.о. мэра столицы подписал распоряжение о запрете на использование газовых баллонов в торговых точках — передвижных и стационарных. И наши кулинары, очевидно, решили закон не нарушать.
Весь центр поделен на условные районы. В каждом — своя сцена, поэтому музыки сейчас там — много, на языке крутится слово «какофония»…
На центральной улице красуется маленькая копия Штефана чел Маре. А позади него — дым. Очень символичная картина…
Кстати, бульвар очень быстро заполнился людьми — как народными ремесленниками, музыкантами и мастерицами, так и гостями. Алкоголь? Продается, но не в таких количествах, как на Дне вина (многие проводят параллели по такому принципу — на сей раз они ни к месту).
Национальных мотивов — множество. Например, запросто можно прокатиться на каруце (повозке — прим.ред.), стоить это удовольствие будет 30 леев за километр).
А еще город словно завалили гигантскими тыквами. Самое любопытное, что настоящими. Продавцы уверяют, что никакой «химии» не использовали — все натуральное!
Напомним, что сегодня в столице состоится концерт с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады.