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12:22 (мск), источник: Комсомольская правда

День города Кишинева 2018: Почему плачут жители и гости столицы

День города Кишинева 2018 вызывает слезы, но совсем не от радости.

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В последнее время любой праздник в Кишиневе — это праздник со слезами на глазах. Эти слезы необязательно от горя или счастья — чаще всего из-за дыма, которым то и дело наполняются центральные улицы молдавской столицы. День города Кишинева 2018 исключением не стал.

Несмотря на ранние часы, в городе вовсю идет «жарка» — поросят зажаривают целиком, не отрубая голов… Газовых баллонов мы не обнаружили, сколько не смотрели. Ранее, напомним, и.о. мэра столицы подписал распоряжение о запрете на использование газовых баллонов в торговых точках — передвижных и стационарных. И наши кулинары, очевидно, решили закон не нарушать.

Весь центр поделен на условные районы. В каждом — своя сцена, поэтому музыки сейчас там — много, на языке крутится слово «какофония»…

На центральной улице красуется маленькая копия Штефана чел Маре. А позади него — дым. Очень символичная картина…

Источник: Комсомольская правда

Кстати, бульвар очень быстро заполнился людьми — как народными ремесленниками, музыкантами и мастерицами, так и гостями. Алкоголь? Продается, но не в таких количествах, как на Дне вина (многие проводят параллели по такому принципу — на сей раз они ни к месту).

Национальных мотивов — множество. Например, запросто можно прокатиться на каруце (повозке — прим.ред.), стоить это удовольствие будет 30 леев за километр).

А еще город словно завалили гигантскими тыквами. Самое любопытное, что настоящими. Продавцы уверяют, что никакой «химии» не использовали — все натуральное!

Напомним, что сегодня в столице состоится концерт с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады.

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