В Москве побит температурный рекорд полувековой давности
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Температура воздуха в Москве обновила рекорд для 14 октября, сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Температура воздуха в Москве обновила рекорд для 14 октября, сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Покров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. К 14.00 мск воздух на базовой московской метеостанции прогрелся до плюс 17,5 градусов, что стало самым высоким показателем с 1948 года», — сказал он.
Предыдущий рекорд был установлен 51 год назад: 14 октября в 1967 года температура поднималась до отметки плюс 17,2 градуса.