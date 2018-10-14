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16:35 (мск), источник: РИА Новости

В Москве побит температурный рекорд полувековой давности

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Температура воздуха в Москве обновила рекорд для 14 октября, сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА Новости

«Покров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. К 14.00 мск воздух на базовой московской метеостанции прогрелся до плюс 17,5 градусов, что стало самым высоким показателем с 1948 года», — сказал он.

Предыдущий рекорд был установлен 51 год назад: 14 октября в 1967 года температура поднималась до отметки плюс 17,2 градуса.

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