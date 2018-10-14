ГИБДД установила, что актер Панин был пассажиром в машине на пешеходной зоне

«В результате проверки было установлено, что за рулем Mercedes-Benz находился водитель 1998 года рождения. Панин находился в машине в качестве пассажира, он ехал и снимал (видео — ИФ). Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ИФ). Ему назначен штраф в размере 500 рублей», — сказал представитель пресс-службы.
Как сообщалось, Панин выложил в соцсети видео, где видно, как он снимает процесс своей поездки на автомобиле по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове и разговаривает со своей дочерью.
Региональное управление ГИБДД занялось проверкой достоверности этой информации.
В Саратове проходят съемки фильма «Я вернулся», в котором актер исполняет одну из ролей.