Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия выносит окончательный вердикт по выходу из ПАСЕ
Исчезнувшая империя: фотограф снял ЗИЛ незадолго до сноса
На пике сексуального наслаждения у азиатов и европейцев разная мимика
Губернатор обеспечил себе "золотой парашют" за день до отставки
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Куда бюджетно съездить на ноябрьские праздники?Топ-5 направлений, которые как нельзя лучше подходят для краткосрочной поездки в начале ноября
Джанабаева о старших детях Меладзе: «Никто их не бросал!»
Борис Корчевников стал крестным отцом
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Это не любовь с первого взгляда: жена о расставании с Пресняковым
Хлебникова в тяжелом состоянии из-за смерти мужа
Губернатор обеспечил себе "золотой парашют" за день до отставки
Министр уволилась после 26 загранпоездок за 2 года
Раскрытая поза рекламирующей товар Волочковой смутила Сеть
Мать избитого Кокориным и Мамаевым дала заявление
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Как ошибаются собственники при продаже квартир
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
8Находка десятилетия
19:29 (мск), источник: Интерфакс

ГИБДД установила, что актер Панин был пассажиром в машине на пешеходной зоне

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Актер Алексей Панин был пассажиром иномарки, которая проехалась по пешеходной зоне проспекта имени Кирова в Саратове, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного управления ГИБДД в воскресенье.

Наверх

«В результате проверки было установлено, что за рулем Mercedes-Benz находился водитель 1998 года рождения. Панин находился в машине в качестве пассажира, он ехал и снимал (видео — ИФ). Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ИФ). Ему назначен штраф в размере 500 рублей», — сказал представитель пресс-службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщалось, Панин выложил в соцсети видео, где видно, как он снимает процесс своей поездки на автомобиле по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове и разговаривает со своей дочерью.

Региональное управление ГИБДД занялось проверкой достоверности этой информации.

В Саратове проходят съемки фильма «Я вернулся», в котором актер исполняет одну из ролей.

Захарова: Bellingcat не расследовала события по Солсбери
Эксперты: танкер нацистов приведет к морской катастрофе
Русские стали массово повторять странный танец (видео)
Самолет въехал в толпу на аэродроме в Германии
Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО
СМИ: Саратовский экс-министр получала помощь из бюджета области
Спорт
Развод, СИЗО и пьянство: что не так с российскими футболистами? В российском футболе осеннее обострение — игроки жгут не на поле, а за его пределами
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Scania красиво проводила на пенсию 4-е поколение грузовиков Марка Scania представила для России специальную серию машин со старыми кабинами
Кино
Кирилл Плетнев: «Я не наигрался в истории про любовь» Популярный актер, который не побоялся уйти в режиссуру и начать с чистого листа, рассказал о своей уже второй по счету картине — мелодраме «Без меня». А еще — о принципиальном отказе играть военных и любви к сериалам
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Горячие темы на «Детях»
Атти У всех так? 364
Ольга Ольга Проблемный подросток 328
Akella Про пенсионный возраст и рабочий день 232
Дарина Корниенко Многодетные дети и льготы 226
Леди
Иванка Трамп пришла в Белый дом в ослепительном костюме (фото) Дочка президента США продемонстрировала безупречный вкус.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь