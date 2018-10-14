ГИБДД установила, что актер Панин был пассажиром в машине на пешеходной зоне

«В результате проверки было установлено, что за рулем Mercedes-Benz находился водитель 1998 года рождения. Панин находился в машине в качестве пассажира, он ехал и снимал (видео — ИФ). Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ИФ). Ему назначен штраф в размере 500 рублей», — сказал представитель пресс-службы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R0RnRqAG1GQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщалось, Панин выложил в соцсети видео, где видно, как он снимает процесс своей поездки на автомобиле по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове и разговаривает со своей дочерью.

Региональное управление ГИБДД занялось проверкой достоверности этой информации.