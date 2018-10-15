Элита станет бессмертной. Что богатейшие сверхлюди сделают с человечеством?

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Футурологи прогнозируют, что в будущем общество расколется на касты. И ничем хорошим это не закончится.

Роботы идут

Человек сам не знает, кто он есть, но зато он прекрасно чувст­вует свои потребности. Еда, власть, секс — главные двигатели цивилизации. Ради удовлетворения этих потребностей, если задуматься, человек ходит на работу и получает зарплату. Теперь же всё движется к тому, что в ближайшие 20 лет большинст­во людей работу потеряют, а вместе с нею многие потеряют и стимулы жизни.

Оставить миллионы обывателей без работы может машинный интеллект.

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Об этом говорит и Юваль Ной Харари, историк из Израиля, автор мировых бестселлеров «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня». Харари напоминает читателям, что люди были неравны всегда. Частная собственность усилила это неравенство. Однако потом государства всё же стали заботиться о «простых людях». Правда, с корыстными целями: правителям были нужны армии здоровых солдат, а индуст­риальным экономикам — массовый труд и занятость. Поэтому государства вкладывали деньги в свои системы здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Однако сейчас на дворе пост­индустриальная эра. На вооружении всех армий появились роботы и дроны, которые управляются небольшими группами профессиональных военных, а на заводских конвейерах трудятся умные машины. Спрашивается: что властям и сильным мира сего отныне делать с народными массами?

Кому ты нужен?

«На протяжении истории понимание работы неоднократно менялось, — говорит Юваль Ной Харари. — В течение довольно большого периода люди вообще не работали, они выживали, то есть сама идея: я встаю и к 8.00 еду на работу, где нахожусь до 17.00, — это современное понятие. Тревожность из-за потери работы — также сравнительно новый феномен. В ходе промышленных революций последних веков человек постоянно испытывал страх, что машины возьмут верх, а сам он станет ненужным. Думаю, на этот раз это может оказаться правдой».

Ненужность — вот с чем придётся столкнуться миллионам людей. И это страшнее, чем эксплуатация одного человека другим, считает Харари.

Массовая потеря рабочих мест приведёт к тому, что к середине столетия в обществе сформируется бесполезный класс. Его уже так и называют. В него войдут не только безработные, но и все те, кто в принципе не сможет устроиться на доступную работу.

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«В ХХI в. неравенство в обществе достигнет исторического максимума», — пишет историк. Неравенство это будет не только социальное, но и биологическое.

«Обновите мне мозг!»

В биологии сейчас происходят революционные изменения. В нейронауки вбухиваются огромные деньги. Появляются гуру биохакинга — методов улучшения возможностей человеческого тела и ума.

Биоинженеры теперь умеют выращивать новые органы и обновлять старые, вмешиваться в организм на генетическом уровне и т. д. Есть и более радикальные подходы, по сути, они предполагают слияние человека и компьютера. В кровеносную систему можно запускать нанороботов, чтобы те могли чистить сосуды и доставлять куда надо лекарст­ва, а заодно уничтожать опухоли и вирусы. В США создан чип, который при вживлении в мозг пересылает сигналы из одной здоровой его клетки в другую, обходя при этом повреждённые участки. Есть мозговой имплант, который отправляет нервные импульсы на персональный компьютер, а тот, в свою очередь, отдаёт команды всевозможным электронным устройствам в доме.

Иначе говоря, передовые научные технологии усиливают наши физические и умственные способности, а вскоре смогут ликвидировать старение и даже смерть.

Что же нужно для того, чтобы войти в число счастливчиков? Ответ очевиден: деньги, и немалые. То есть небольшая группа, мировая элита, сможет «прокачивать» тело и мозг, а массы простых людей будут этого лишены. «В результате человечество расколется на биологические касты — сверхлюдей и бесполезный класс, — прогнозирует Харари. — К 2100 г. богатые действительно могут стать талантливее и умнее бедняков. Как только возникнет этот разрыв, уже ничего нельзя будет изменить. Это будет величайшая революция в истории не просто человечества, а всего живого на Земле. Если этот вопрос не отрегулировать, крошечная группа людей получит доступ к технологиям и будет определять будущее жизни на Земле».

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Харари пытается нас утешить. Возможно, предполагает он, некоторые страны, где укоренены гуманистические идеалы, продолжат поддерживать народные массы. Скажем, будут выплачивать каждому представителю бесполезного класса так называемый безусловный основной доход (БОД) — определённую сумму денег, которая позволит сводить концы с концами. Есть и другие идеи. По мнению израильского историка, многие люди в будущем предпочтут жить в виртуальной реальности. К примеру, играть в компьютерные игры. Того же мнения, кстати, придерживается и Билл Гейтс.

Если ознакомиться с некоторой статистикой, эти предсказания не выглядят фантастикой. По данным американских экономистов, количество свободного времени у низкоквалифицированных рабочих за последние 15 лет увеличилось на 4 часа в неделю и 3 часа из этих четырёх они тратят на видеоигры.

Юваль Ной Харари считает, что к 2050 г. люди будут исследовать новые игровые сценарии и проводить всё свободное время в виртуальных вселенных. Не исключено, что игрок в видеоигры станет официальной профессией. Другой востребованной специальностью окажется дизайнер виртуальных миров.