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10:56 (мск), источник: Аргументы и факты

Патефон и штаны в заклад. Как в России прижились ломбарды

130 лет назад, 15 октября 1888 года, в Вологде был открыт первый в России частный городской ломбард.

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Источник: РИА "Новости"

В современном виде практика залога имущества для получения денежного кредита появилась в Европе в Средние века благодаря итальянским ростовщикам из Ломбардии. От названия этой итальянской провинции и появилось слово «ломбард». В России до начала ХVIII века за ссудой под залог имущества обращались исключительно к ростовщикам, а так как их деятельность государством совсем не регламентировалась, то каждый ростовщик устанавливал свои собственные правила выдачи кредитов. Естественно, не в пользу нуждающихся, но поскольку альтернативы не было, люди шли все к тем же ненавистным ростовщикам.

Почин Христофора Леденцова

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Для борьбы с ростовщичеством императрица Анна Иоанновна издала указ, согласно которому Монетный двор наделялся правом выдавать кредиты населению под 8 процентов годовых. Однако кредиты выдавали лишь под залог золота и серебра. Организованный другой императрицей, Елизаветой Петровной Дворянский банк занимался исключительно предоставлением ссуд, выдавая кредиты до 10 тысяч рублей под 6 процентов годовых. По большей части эти ссуды оставались доступными лишь для состоятельных слоев населения. Ссудные кассы, появившиеся во время царствования Екатерины II, ссужали деньги под залог вещей и ценностей и сначала существовали при благотворительных учреждениях. Правда, под конец правления Екатерина пересмотрела способ финансирования ссудных касс, переложив заботу об их содержании полностью на плечи заемщиков.

В марте 1885 года глава вологодской городской думы Христофор Леденцов предложил на собрании гласных думы учредить общедоступный городской ломбард. Денег у думы для его создания не оказалось, и основные финансовые расходы Леденцов взял на себя. Можно сказать, это было своего рода государственно-частным партнерством.

Первоначально Вологодская дума предоставила под ломбард бывшую квартиру сторожа городского банка, а место для кладовой отвели в здании архива городской управы.

Плату за пользование заемными деньгами определили в размере одного процента в месяц, и еще полпроцента ежемесячно — за страхование закладов. Конечно, не вполне благотворительность, но было терпимо. В итоге количество обращений за ссудами превзошло все ожидания: в ломбард ежедневно приходили сотни небогатых людей, бравших ссуды в размере 3−5 рублей. Более половины клиентов ломбарда составляли крестьяне из близлежащих сел и деревень. Чаще всего они брали ссуды весной перед посевной, а выкупали заклады осенью после уборки урожая.

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Вскоре по вологодскому образцу учредили у себя ломбарды Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и другие города. А еще через некоторое время многие ломбарды столкнулись с проблемой нехватки средств для содержания самого учреждения и выдачи ссуд. Для её решения большинство из них стали поднимать ставки. Рекордсменом считался харьковский ломбард, где ставки были подняты до 24 процентов годовых.

Существовали также проблемы с хранилищами и персоналом. Пожилые служащие наотрез отказывались брать в заклад патефоны и другие технические новинки того времени. Тифлисский ломбард, чтобы не прогореть на неликвидных залогах, стал принимать только золото, серебро и драгоценности. Но в большинстве ломбардов основную массу закладов составляли всё же одежда и предметы домашнего обихода.

Причем летом люди несли в заклад зимнюю одежду, зимой — летнюю. Случалось, на неделю-другую закладывали праздничную обувь. Залогом могли служить также подушки, скатерти, самовары.

Бывало, что после праздников ломбарды буквально осаждали толпы пьяных нищих, готовых за копейки заложить последние рубаху и штаны.

8 ломбардов на всю Москву

Пришедшие к власти в 1917 году большевики никак не могли терпеть не подконтрольные им кредитные учреждения. Частные ломбарды были упразднены и начали снова открываться только во времена НЭПа. 11 октября 1922 года декретом СНК РСФСР в целях предоставления нуждающемуся городскому населению возможности пользоваться доступным потребительским кредитом разрешили создавать ломбарды.

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Они представляли собой хозрасчетные учреждения, входящие в состав предприятий бытового обслуживания и подчиняющиеся местным советам. Существовали и акционерные ломбарды, более половины акций которых принадлежало государству. Ломбарды предоставляли нуждающимся возможность за небольшую плату хранить личные вещи в специальных помещениях и выдавали людям ссуды. Был установлен предельный размер денежных средств, выдаваемых в одни руки, который почти всегда не соответствовал реальной стоимости залога.

При этом ломбарды твердо держали классовую линию. У «зажиточной публики», сдающей дорогие норковые и собольи шубы, залог принимали с оплатой до двух процентов от стоимости вещи. Трудовому люду и инвалидам устанавливали меньший ссудный процент и давали льготные отсрочки по ссудам.

Ломбарды в советское время брали в залог ювелирные украшения из драгоценных металлов с камнями и без, меховые изделия, мебель, ковры и многое другое. Исключение составляли валюта и ценные бумаги.

Советские ломбарды по сути оставались единственным местом, где можно было быстро получить небольшой денежный кредит.

Сюда приходили перехватить деньги до получки, на свадьбу или похороны. Находились и те, кто просто приносили ценные вещи на хранение. Иногда людям приходилось выстаивать огромную очередь, чтобы получить ссуду. И это неудивительно — в конце 1980-х годов даже в Москве на почти 10-миллионный город приходилось всего 8 ломбардов.

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